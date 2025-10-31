پیروزی پر گل شهرداری بندرعباس برابر ملوان در لیگ برتر فوتبال ساحلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های شهرداری بندرعباس و ملوان بندرانزلی در زمین ساحلی غدیر بندرعباس برگزار شد که شاگردان نارنجی‌پوش بندرعباس با نمایشی تماشایی موفق شدند حریف شمالی خود را با نتیجه ۶ بر ۳ شکست دهند.

در این دیدار سجاد عباسی، عبدالله پسادیده، امیرحسین حمزه‌پور، مهرشاد اگوور و فرامرز برادری (دو گل) برای شهرداری بندرعباس گلزنی کردند.

در دیگر دیدارهای هفته پایانی هدف سمنان در خانه ۱۰ بر ۲ مغلوب چادرملو اردکان شد و گلساپوش یزد با نتیجه ۳ بر ۱ پارس جنوبی بوشهر را شکست داد.

تیم فولاد هرمزگان که یک هفته پیش از پایان لیگ قهرمانی خود را قطعی کرده بود در بازی پایانی نیز با نتیجه ۶ بر ۵ برابر شاهین خزر رودسر به پیروزی رسید و جام قهرمانی را در رودسر بالای سر برد.

با پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در فصل ۱۴۰۴، فولاد هرمزگان با ۳۴ امتیاز قهرمان شد، پارس جنوبی بوشهر با ۲۸ و گلساپوش یزد با ۲۷ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم ایستادند.

شاهین خزر رودسر نیز با ۳ امتیاز در قعر جدول قرار گرفت.