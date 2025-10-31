  1. استانها
  2. مازندران
۹ آبان ۱۴۰۴، ۶:۴۹

واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی تا تصویب نهایی قانون ادامه دارد

واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی تا تصویب نهایی قانون ادامه دارد

سوادکوه - نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که مصوبه مجلس درباره لغو شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قانون تبدیل نشده است، پرداخت‌ها به‌صورت مستقیم ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در جمع مردم و مسئولان شهرستان سوادکوه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب کرده است؛ موضوعی که از آن با عنوان «پایان برده‌داری نوین» یاد کردیم، با این حال، این مصوبه با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شده است.

وی با اشاره به نگرانی‌های نیروهای شرکتی درباره کسر بخشی از حقوقشان توسط شرکت‌های واسطه افزود: در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه از جمله آقای رفیع‌زاده تصمیم گرفته شد تا پیش از نهایی شدن مصوبه، حقوق نیروهای شرکتی به‌طور مستقیم به حساب آنان واریز شود.

نایب‌رئیس مجلس این اقدام را راهکاری موقت اما مؤثر دانست و تأکید کرد: این تصمیم با هدف حمایت از نیروهای شرکتی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان اتخاذ شده است. در صورت تصویب نهایی قانون لغو شرکت‌های پیمانکاری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز باید به‌طور کامل اجرایی شود.

حاجی‌بابایی در پایان خاطرنشان کرد: اگر با مردم صادقانه سخن بگوییم، آثار مثبت آن در جامعه دیده خواهد شد. اجرای این راهکار موقت تا زمان نهایی شدن قانون ادامه دارد و مجلس پیگیر تحقق کامل عدالت استخدامی است.

کد مطلب 6639948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      3 0
      پاسخ
      روسای شرکت ها وپیمانکاران طرف قرارداد سازمانها در واقع کاری انجام نمی دهند واموال بیت المال را هم صاحب می شوند دولتها فکر می کنند با شرکتی کردن نیروها بار مسئولیت را از روی دوش خود بر می دارند درحالی که ناتوانی وعدم مدیریت وزیاده خواهی شرکت ها این بار را مضاعف کرده ونیروی شرکتی را هم از دسترس مدیران خارج کرده است ودولت هم هزینه بیشتر می دهد وهم نتیجه کمتر می گیردگمشده توسعه وپیشرفت کارها در ایران ضعف مدیریت وزیاده خواهی مردم ومسئولین است.
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      2 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب بنده نزدیک 10سال است شرکتی هستم از شروع به کارم امید تبدیل وضعیت دادند .اما تا الان اتفاقی نیفتاده .واقعا ما در بهترین دانشگاهها درس خواندم .گاهی ناامیدی شدید و بی احترامی هایی دیده میشه . که واقعا انگیزه ما را کم کرده .از شما متشکریم که پیگیر ما هستید اما لطفا زودتر این برده داری نوین را خاتمه دهید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها