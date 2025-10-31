واریز مستقیم حقوق نیروهای شرکتی تا تصویب نهایی قانون ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در جمع مردم و مسئولان شهرستان سوادکوه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب کرده است؛ موضوعی که از آن با عنوان «پایان برده‌داری نوین» یاد کردیم، با این حال، این مصوبه با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شده است.

وی با اشاره به نگرانی‌های نیروهای شرکتی درباره کسر بخشی از حقوقشان توسط شرکت‌های واسطه افزود: در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه از جمله آقای رفیع‌زاده تصمیم گرفته شد تا پیش از نهایی شدن مصوبه، حقوق نیروهای شرکتی به‌طور مستقیم به حساب آنان واریز شود.

نایب‌رئیس مجلس این اقدام را راهکاری موقت اما مؤثر دانست و تأکید کرد: این تصمیم با هدف حمایت از نیروهای شرکتی و جلوگیری از تضییع حقوق آنان اتخاذ شده است. در صورت تصویب نهایی قانون لغو شرکت‌های پیمانکاری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز باید به‌طور کامل اجرایی شود.

حاجی‌بابایی در پایان خاطرنشان کرد: اگر با مردم صادقانه سخن بگوییم، آثار مثبت آن در جامعه دیده خواهد شد. اجرای این راهکار موقت تا زمان نهایی شدن قانون ادامه دارد و مجلس پیگیر تحقق کامل عدالت استخدامی است.