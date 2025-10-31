رشد خزنده نقره زیر سایه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و توافق با پکن

به گزارش خبرنگار مهر، بهای جهانی نقره در معاملات امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ (برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) با افزایش ۱۶ سنتی، معادل ۰.۳ درصد نسبت به روز گذشته، به ۴۹ دلار و ۱۲ سنت در هر اونس رسید.

این رشد جزئی در حالی رقم خورد که طی هفته‌ای که گذشت، بازارهای سهام جهان نوسانات شدیدی را تجربه کردند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان ناشی از افزایش نگرانی‌ها پیرامون هزینه‌های زیرساختی حوزه هوش مصنوعی (AI) بوده است. در همین حال، تصمیم اخیر فدرال رزرو آمریکا مبنی بر کاهش یک‌چهارم واحد درصدی نرخ بهره و همچنین دیدار دونالد ترامپ و شیء جین‌پینگ نتوانستند سیگنال تازه‌ای برای بازارها به همراه داشته باشند.

بر اساس اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، کاهش دوباره نرخ بهره در نشست دسامبر هنوز «قطعی نیست» و این احتیاط، فضای عدم اطمینان در بازار فلزات گران‌بها را افزایش داده است.

از سوی دیگر، در بازار لندن نرخ‌های اجاره نقره پس از رسیدن به سطوح بی‌سابقه، اندکی کاهش یافته‌اند؛ نشانه‌ای از بهبود نسبی نقدشوندگی بازار.

در اوایل ماه جاری میلادی، نقره به‌دلیل فشار خرید گسترده (Short Squeeze) و کمبود نقدینگی در لندن توانست به بالاترین قیمت تاریخی خود برسد، اما با فشار فروش با جنبه شناسایی سود (Profit-taking) کمی از آن سطح عقب‌نشینی کرد.

تحلیلگران معتقدند رشد امروز نقره نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران جهانی هنوز به‌دنبال پناهگاه‌های امن سرمایه هستند و در صورت تداوم نوسانات سهام، احتمال بازگشت نقره به رکوردهای قیمتی ماه گذشته وجود دارد.