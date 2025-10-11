تهدید تعرفه ۱۰۰ درصدی ترامپ، بازارهای جهانی را به لرزه انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام ناگهانی دونالد ترامپ درباره احتمال اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین، بازارهای مالی جهان را در روز جمعه (۱۰ اکتبر) به شدت متلاطم کرد. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا شامل داوجونز، اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک به ترتیب با افت ۱.۹، ۲.۷ و بیش از ۳.۵ درصد بسته شدند؛ این شدیدترین کاهش روزانه از ماه آوریل تاکنون بود.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های فناوری و صنایع وابسته به زنجیره تأمین چین مانند تسلا، انویدیا، اپل و AMD از بزرگ‌ترین بازندگان معاملات روز جمعه بودند. در اروپا نیز شاخص Stoxx600 بیش از ۱.۲ درصد افت کرد و بازارهای فرانسه، آلمان و هلند روزی کاملاً منفی را پشت سر گذاشتند.

در بازار ارز، ارزش دلار کاهش یافت و سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک به خرید ین ژاپن و فرانک سوئیس روی آوردند. هم‌زمان، بازدهی اوراق قرضه آمریکا پایین آمد که نشانه‌ای از افزایش تمایل به دارایی‌های امن است.

دلایل واکنش منفی بازارها

تحلیل‌ها چند عامل کلیدی را در واکنش تند بازارها به تهدید تعرفه‌ای ترامپ مؤثر می‌دانند:

۱. افزایش نااطمینانی سیاسی و اقتصادی:

تهدید تعرفه‌ای در زمانی مطرح شد که رشد اقتصاد جهانی پیش‌تر زیر فشار تورم، کاهش مصرف و کندی تجارت قرار داشت. معامله‌گران نگران آغاز جنگ تجاری جدیدی میان واشنگتن و پکن و اختلال در زنجیره تأمین جهانی هستند.

۲. کاهش پیش‌بینی سود شرکت‌ها:

اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی به معنای افزایش هزینه واردات مواد اولیه از چین است. شرکت‌های فناوری، خودروسازی و کالاهای مصرفی آمریکایی بیشترین آسیب را از این سیاست خواهند دید.

۳. احتمال واکنش متقابل چین:

گاردین گزارش داد پکن ممکن است صادرات عناصر نادر خاکی و مواد خام استراتژیک را محدود کند؛ اقدامی که می‌تواند صنایع فناوری و انرژی غرب را با کمبود مواد اولیه روبه‌رو سازد.

۴. کاهش تمایل به ریسک و فرار سرمایه:

در پی تنش‌های ژئواقتصادی، سرمایه‌گذاران معمولاً به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه حرکت می‌کنند. افت شاخص‌های سهام هم‌زمان با رشد قیمت طلا نشانه همین روند است.

۵. فشار روانی بر سیاست پولی آمریکا:

افت قابل توجه بازار سهام ممکن است فدرال‌رزرو را به کاهش زودهنگام نرخ بهره برای حمایت از بازار ترغیب کند.

چشم‌انداز کوتاه‌مدت

بر اساس تحلیل‌های CNBC و بلومبرگ، نوسانات شدید بازار در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت. در صورت تشدید مواضع سخت‌گیرانه واشنگتن علیه پکن، خروج سرمایه از بازارهای سهام و حرکت به سوی طلا، اوراق قرضه و رمزارزها محتمل است. با این حال، هرگونه عقب‌نشینی از سوی دو طرف می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازارها بازگرداند.

کارشناسان هشدار می‌دهند حتی اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌طور کامل اعمال نشود، اثر روانی آن تا مدت‌ها بر اعتماد سرمایه‌گذاران سایه خواهد انداخت.

روند تنش تجاری میان آمریکا و چین از سال ۲۰۱۸ تاکنون بارها موجب نوسان شدید در بازارهای جهانی شده است. در دوره جدید نیز مواضع تعرفه‌ای دونالد ترامپ در آستانه انتخابات، نگرانی از بازگشت جنگ تجاری و کندتر شدن رشد اقتصاد جهانی را افزایش داده است.