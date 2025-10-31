آتش سوزی در یک شرکت حمل و نقل در مرکز ژاپن؛ ۱۷ کامیون سوختند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مقامات محلی گزارش دادند که حدود ساعت ۳:۰۵ صبح به وقت محلی، تماس اضطراری در مورد آتش‌سوزی در پارکینگ و انبار شرکت حمل و نقل برقرار شد، اما هیچ آسیبی گزارش نشده است.

به گفته پلیس، آتش‌سوزی که گمان می‌رود از یکی از کامیون‌ها شروع شده باشد، تقریباً چهار ساعت بعد خاموش شد.

در این گزارش آمده است که مقامات تحقیقات در محل را انجام دادند و وسایل نقلیه سوخته را بررسی کردند.

یکی از کارمندان شرکت گفت که درب مخزن سوخت از یک کامیون سوخته برداشته شده و شلنگ سیستم سوخت‌رسانی بریده شده است.

در این گزارش آمده است که پلیس و آتش‌نشانان با در نظر گرفتن احتمال عمدی بودن آتش‌سوزی، در حال بررسی علت آتش‌سوزی هستند.