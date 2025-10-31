به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کشاورز در بازدید از نانوایی‌های شهر خورموج اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت نان و افزایش میزان رضایت‌مندی مردم، نظارت‌ها به‌صورت مستمر و میدانی انجام می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دشتی با تأکید بر اهمیت حضور مستمر در بازدیدهای میدانی افزود: این حضور ضمن افزایش رضایت مردم، منجر به بهبود کیفیت نان در سطح شهرستان خواهد شد.

کشاورز تصریح کرد: فرماندار دشتی نیز همواره بر انجام بازدیدهای سرزده از واحدهای مختلف تأکید دارد و این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون فرماندار دشتی با اشاره به لزوم رعایت حقوق شهروندان خاطرنشان کرد: نانوایی‌هایی که رضایت مندی خوبی ایجاد کردند تشویق می‌شوند و با واحدهای خبازی متخلف که اقدام به کم‌فروشی یا گران‌فروشی کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.