به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان رودان با بیان اینکه جمهوری اسلامی نظم سلطه جهانی را به چالش کشیده است، اظهار کرد: تقابل امروز، تقابل میان دو گفتمان است؛ از یک‌سو گفتمان لیبرال سرمایه‌داری غرب و از سوی دیگر گفتمان استقلال‌محور ایرانی. یکی بر پایه تحقیر و ظلم به بشریت استوار است و دیگری خواهان حفظ کرامت و شرافت انسانی است.

وی افزود: هر کشوری که بخواهد روی پای خود بایستد، با واکنش خصمانه آمریکا مواجه می‌شود. نمونه روشن آن ونزوئلا است که تنها به جرم اراده برای رهایی از سلطه آمریکا، امروز با تهدیدات نظامی واشنگتن مواجه است.

دشمنی آمریکا با ایران پیش از انقلاب آغاز شد

امام جمعه رودان با تأکید بر اینکه خصومت آمریکا با ایران ریشه‌ای تاریخی دارد، تصریح کرد: بر اساس اسناد تاریخی، دخالت آمریکا در امور داخلی ایران از دهه ۱۳۲۰ آغاز شد و در دهه ۳۰ با کودتای ۲۸ مرداد به اوج رسید. آن زمان هنوز جمهوری اسلامی وجود نداشت، اما ملت ایران برای نخستین بار در جریان ملی شدن صنعت نفت، خواست استقلال اقتصادی خود را اعلام کرد و همین اراده، خشم قدرت‌های استعماری را برانگیخت.

بارانی ادامه داد: دولت مصدق، با وجود سکولار بودن، تنها به دلیل تلاش برای استقلال، هدف کودتای آمریکا و انگلیس قرار گرفت و این نشان می‌دهد مسئله اصلی آمریکا با ایران، دین‌داری نیست بلکه استقلال‌طلبی و اراده ملی است.

ایران مقتدر دلیل اصلی دشمنی‌ها

خطیب جمعه رودان گفت: آمریکا در دهه ۱۳۵۰ از رژیم پهلوی به‌طور کامل حمایت می‌کرد، چون آن رژیم نقش ژاندارم منطقه را برای منافع غرب ایفا می‌کرد. اما انقلاب اسلامی با اتکا به خداوند، این نظم ظالمانه را بر هم زد و برای نخستین بار اعلام کرد که ملت ایران روی پای خود می‌ایستد.

وی تأکید کرد: انقلاب اسلامی علی‌رغم همه فشارها و تحریم‌ها، مسیر خود را با استقامت و ایمان ادامه داده و ان‌شاءالله با لطف خدا به اهداف خود خواهد رسید.

تجلیل از همدلی کشاورزان و خیران رودانی

امام جمعه رودان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح فاخر آموزش و پرورش شهرستان در حمایت از دانش‌آموزان مستعد گفت: که در این طرح بیش از یک میلیارد تومان توسط کشاورزان، اصناف و خیرین جمع‌آوری و اهدا شد. از مدیریت آموزش و پرورش و همه همکاران و خیران که با همدلی و عشق به آینده فرزندان این شهرستان گام برداشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: رمز موفقیت و آبادانی هر منطقه در همین همدلی میان مردم و مسئولان است و امیدوار است این مسیر با تداوم تعاون و وحدت ادامه پیدا کند.