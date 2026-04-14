احسان خادمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف اصلی امام جعفر صادق(ع) از نهضت علمی و فرهنگی، تشکیل حکومت اسلامی بود.
وی افزود: امام صادق(ع) این هدف را از مسیر جهاد علمی، جهاد فرهنگی و گسترش نهضتهای علمی و فرهنگی دنبال میکردند؛ چراکه در دوران حیات ایشان، جامعه با انواع انحرافات و افترائات در حوزه مذهب و دین مواجه بود و تعداد منافقان بسیار زیاد بود.
خادمی با بیان اینکه، افشای خط نفاق یکی از مأموریتهای ویژه امام صادق(ع) محسوب میشد افزود: دشمنان و مستکبران آن زمان، جنگ شناختی را محور فعالیتهای خود قرار داده بودند و مهمترین تلاش آنان تغییر باورها، ارزشها و افکار مسلمانان و شیعیان بود.
استاد دانشگاه ادامه داد: به همین دلیل، مقابله با این جنگ شناختی تنها از مسیر یک جهاد علمی و فرهنگی گسترده ممکن بود و بخش عمده فعالیت امام صادق(ع) به مبارزه با این انحرافات و افشای جریان نفاق اختصاص داشت.
خادمب ادامه داد: یکی دیگر از محورهای فعالیت فرهنگی و سیاسی امام(ع)، مقابله با نفوذیها و جاسوسان بود. در آن دوره، دشمن سرمایهگذاری ویژهای برای افزایش تعداد نفوذیها انجام داده بود و برملا ساختن فعالیت آنان از وظایف اصلی امام جعفر صادق(ع) به شمار میرفت.
خادمی همچنین بیان کرد: امام جعفر صادق(ع) برای تبیین جایگاه واقعی امامت و آشنا ساختن مردم با مفهوم امامت تلاش میکردند؛ اقدامی که نقش مهمی در حفظ فرهنگ اصیل اسلامی و شیعی و نیز در مقابله با توطئههای دشمنان داشت.
وی گفت: آخرین و مهمترین محور تأکید امام صادق(ع)، تبیین فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان و مستکبران بود؛ موضوعی که همواره بر آن اصرار داشتند.
