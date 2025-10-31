به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید سعید حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کاشان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان اظهار کرد: گاهی انسان‌ها در برابر مصیبت‌ها چنان بی‌تابی می‌کنند که این رفتار به رسوایی می‌انجامد، در حالی‌که مؤمن واقعی اهل صبر و رضاست.

وی با اشاره به هفته پدافند عامل افزود: چشم‌انداز ۲۰ ساله شهرستان کاشان پس از دو سال کار کارشناسی تدوین شده و هم‌زمان نخستین گردهمایی کشوری با موضوع «تأثیر معنویت در بهبود بیماری‌ها» در دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شده است.

امام جمعه کاشان همچنین از عضویت این شهر در دبیرخانه شهرهای زیارتی ایران اسلامی خبر داد و با اشاره به مناسبت‌های پیشِ‌رو گفت: ۱۳ آبان یادآور سه حادثه مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است که تسخیر لانه جاسوسی آمریکا از برجسته‌ترین آن‌هاست.

وی با تبیین چرایی شعار «مرگ بر آمریکا» تصریح کرد: نفس جمهوری اسلامی ایران با شعار «نه شرقی، نه غربی» گره خورده و همین روحیه استقلال‌طلبی مردم است که آمریکا را در موضع خصومت دائم با ملت ما قرار داده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از نظام تبعیض‌آلود و نژادپرستانه آمریکا گفت: این کشور حامی همه‌جانبه رژیم صهیونیستی است؛ چنان‌که در جنگ اخیر غزه در مدت ۱۲ روز، پنجاه میلیارد دلار به رژیم کودک‌کش کمک مالی و تسلیحاتی رساند.

او ادامه داد: هر بمبی که امروز بر سر مردم مظلوم غزه فرود می‌آید، از آمریکا می‌آید. همان کشوری که در ۱۲ تیر ۱۳۶۷ با هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی، ۲۹۰ نفر را کشت که ۶۶ نفر از آنان کودکان بودند.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با یادآوری دوازدهم آبان، روز ایثار و شهادت شهرستان کاشان و تشییع پیکر ۹۵ شهید در این روز گفت: ملت ایران، پیر و جوان، به دلیل همین جنایات، شعار «مرگ بر آمریکا» را هرگز فراموش نمی‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود روز فرهنگ عمومی را یادآور شد و تأکید کرد: پایه ازدواج باید بر مبانی اسلامی استوار بماند و هنر و رسانه باید در مسیر تحکیم خانواده حرکت کنند. از دستگاه‌های فرهنگی که با آثار ضدخانواده برخورد کرده‌اند تقدیر می‌کنم و از هنرمندان می‌خواهم فیلم‌هایی بسازند که خانواده ایرانی را استوارتر کند.