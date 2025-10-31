به گزارش خبرگزاری مهر، تصویری با عنوان «برای آرمان روح‌الله» هم‌زمان با سالگرد شهادت آرمان علی‌وردی در سطح شهر تهران اکران شد.

این اکران با هدف گرامیداشت یاد و آرمان‌های جوان مومن و انقلابی طراحی و فضاهای شهری نصب شده است.