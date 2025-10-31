به گزارش خبرگزاری مهر، تصویری با عنوان «برای آرمان روحالله» همزمان با سالگرد شهادت آرمان علیوردی در سطح شهر تهران اکران شد.
این اکران با هدف گرامیداشت یاد و آرمانهای جوان مومن و انقلابی طراحی و فضاهای شهری نصب شده است.
همزمان با سالگرد شهادت آرمان علیوردی، طرح «برای آرمان روحالله» در سطح شهر تهران اکران شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، تصویری با عنوان «برای آرمان روحالله» همزمان با سالگرد شهادت آرمان علیوردی در سطح شهر تهران اکران شد.
این اکران با هدف گرامیداشت یاد و آرمانهای جوان مومن و انقلابی طراحی و فضاهای شهری نصب شده است.
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