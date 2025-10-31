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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

اکران طرح «برای آرمان روح‌الله» به مناسبت سالگرد شهادت آرمان علی‌وردی

اکران طرح «برای آرمان روح‌الله» به مناسبت سالگرد شهادت آرمان علی‌وردی

همزمان با سالگرد شهادت آرمان علی‌وردی، طرح «برای آرمان روح‌الله» در سطح شهر تهران اکران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویری با عنوان «برای آرمان روح‌الله» هم‌زمان با سالگرد شهادت آرمان علی‌وردی در سطح شهر تهران اکران شد.

این اکران با هدف گرامیداشت یاد و آرمان‌های جوان مومن و انقلابی طراحی و فضاهای شهری نصب شده است.

کد مطلب 6640312
فاطمه کریمی

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