به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی‌سه‌ساری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل به عنوان نوعی دفاع غیرمسلحانه اظهار کرد: توجه به پدافند غیرعامل نیاز امروز کشور است و باید همواره برای پیشگیری و مقابله با خطرات احتمالی آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی با تبیین مفهوم پدافند غیرعامل، گفت: پدافند غیرعامل به معنای جلوگیری از وقوع تهدیدات، افزایش تاب‌آوری جامعه و مدیریت هوشمند بحران‌هاست و این علم و هنر همچون دیواری نامرئی عمل می‌کند که تهدیدهای دشمن را پیش از رسیدن به میدان واقعی خنثی می‌کند.

جمشیدی‌سه‌ساری با اشاره به تجربه دفاع مقدس و نقش مؤثر اقدامات پدافندی در آن دوران، افزود: دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که پدافند غیرعامل چه جایگاه ویژه‌ای در صیانت از کشور دارد.

وی آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی را از اولویت‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دانست و تأکید کرد: باید با آموزش‌های مستمر، حساسیت این موضوع را برای اقشار مختلف جامعه تبیین و ظرفیت‌های مردمی را در مسیر افزایش آمادگی و کاهش آسیب‌ها به‌کار گرفت.