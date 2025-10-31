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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

فرماندار تالش: پدافند غیرعامل ضرورتی برای همه بخش‌ها است

فرماندار تالش: پدافند غیرعامل ضرورتی برای همه بخش‌ها است

تالش - فرماندار تالش با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در تقویت امنیت ملی و کاهش آسیب‌پذیری‌ ها گفت: به‌کارگیری اصول پدافند غیرعامل در تمامی حوزه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی‌سه‌ساری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل به عنوان نوعی دفاع غیرمسلحانه اظهار کرد: توجه به پدافند غیرعامل نیاز امروز کشور است و باید همواره برای پیشگیری و مقابله با خطرات احتمالی آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی با تبیین مفهوم پدافند غیرعامل، گفت: پدافند غیرعامل به معنای جلوگیری از وقوع تهدیدات، افزایش تاب‌آوری جامعه و مدیریت هوشمند بحران‌هاست و این علم و هنر همچون دیواری نامرئی عمل می‌کند که تهدیدهای دشمن را پیش از رسیدن به میدان واقعی خنثی می‌کند.

جمشیدی‌سه‌ساری با اشاره به تجربه دفاع مقدس و نقش مؤثر اقدامات پدافندی در آن دوران، افزود: دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد که پدافند غیرعامل چه جایگاه ویژه‌ای در صیانت از کشور دارد.

وی آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی را از اولویت‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دانست و تأکید کرد: باید با آموزش‌های مستمر، حساسیت این موضوع را برای اقشار مختلف جامعه تبیین و ظرفیت‌های مردمی را در مسیر افزایش آمادگی و کاهش آسیب‌ها به‌کار گرفت.

کد مطلب 6640313

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