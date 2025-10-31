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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

نوذری: پنج هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان آماده تحویل است

نوذری: پنج هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان آماده تحویل است

قزوین- استاندار قزوین با بیان اینکه قزوین همچنان در صدر جدول پیشرفت طرح‌های مسکن کشور قرار دارد، گفت: همچنان در صدر جدول پیشرفت طرح‌های مسکن کشور قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر جمعه در بازدید از فازهای ۱، ۲ و ۳ پروژه نهضت ملی مسکن شهر آبیک، از پیشرفت مطلوب طرح‌های مسکن در استان خبر داد و گفت: فاز نخست این پروژه شامل ۲۴۰ واحد مسکونی آماده تحویل است و به‌طور کلی پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان به ۷۳ درصد رسیده است.

نوذری با اشاره به آماده بودن ۵ هزار واحد مسکونی برای تحویل به متقاضیان اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال جاری ۳ هزار واحد دیگر نیز تکمیل و تحویل شود تا روند خانه‌دار شدن مردم با شتاب بیشتری دنبال شود.

استاندار قزوین با تأکید بر اینکه این استان همچنان در صدر جدول پیشرفت طرح‌های مسکن کشور قرار دارد، افزود: پیگیری‌های مستمر، همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم باعث شده استان قزوین در اجرای نهضت ملی مسکن به الگو تبدیل شود.

وی همچنین تسریع در رفع موانع اجرایی را از برنامه‌های جدی دولت در حوزه مسکن دانست و گفت: تمام توان مجموعه استان برای تأمین زیرساخت‌ها، به‌ویژه آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی به این پروژه‌ها به کار گرفته شده تا هیچ وقفه‌ای در تحویل واحدها ایجاد نشود.

نوذری ادامه داد: در فازهای ۲ و ۳ شهر آبیک نیز عملیات اجرایی با سرعت قابل قبول در حال انجام است و تلاش می‌کنیم تا واحدهای در حال ساخت با استانداردهای کیفی لازم و در زمان مقرر به مردم تحویل داده شود.

کد مطلب 6640331

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