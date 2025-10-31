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۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۵۸

۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن قم تا پایان سال ۱۴۰۴ آماده تحویل می‌شود

۸ هزار واحد نهضت ملی مسکن قم تا پایان سال ۱۴۰۴ آماده تحویل می‌شود

قم- معاون عمرانی استاندار قم، با اشاره به اجرای بیش از ۹۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود هشت هزار واحد مسکونی تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری با اشاره به جلسه اخیر استاندار قم با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از توافق با وزارت راه و شهرسازی برای تقویت زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان خبر داد و افزود: در این نشست مقرر شد وزارتخانه ورود بیشتری در تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های قم داشته باشد تا روند آماده‌سازی و تحویل واحدها سرعت گیرد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون عملیات ساخت بیش از ۹۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در قم در حال انجام است، اظهار داشت: زیرساخت‌های اساسی از جمله آب، برق، گاز، آسفالت و جدول‌گذاری در اولویت تکمیل قرار دارند و برای هرکدام اعتبارات ویژه‌ای اختصاص خواهد یافت.

سامری اضافه کرد: در کنار این موارد، روساخت‌های خدماتی شامل احداث مدرسه، مسجد، کلانتری، پارک و ایستگاه آتش‌نشانی نیز در برنامه اجرایی پروژه‌ها پیش‌بینی شده تا واحدهای تحویلی از امکانات کامل شهری برخوردار باشند.

معاون عمرانی استاندار قم در پایان گفت: از مجموع ۹۳ هزار واحد در حال ساخت، پیش‌بینی می‌شود هشت هزار واحد تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و آماده واگذاری شود.

به گفته وی، تحویل این واحدها منوط به تسویه حساب متقاضی با سازنده، تقسیم وام ۶۵۰ میلیون تومانی توسط بانک‌های عامل، دریافت قرارداد اجاره از اداره‌کل راه و شهرسازی و پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی و انشعابات توسط دستگاه‌های خدمات رسان است.

کد مطلب 6640615

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