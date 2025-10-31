به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری با اشاره به جلسه اخیر استاندار قم با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از توافق با وزارت راه و شهرسازی برای تقویت زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان خبر داد و افزود: در این نشست مقرر شد وزارتخانه ورود بیشتری در تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های قم داشته باشد تا روند آماده‌سازی و تحویل واحدها سرعت گیرد.



وی با بیان اینکه هم‌اکنون عملیات ساخت بیش از ۹۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در قم در حال انجام است، اظهار داشت: زیرساخت‌های اساسی از جمله آب، برق، گاز، آسفالت و جدول‌گذاری در اولویت تکمیل قرار دارند و برای هرکدام اعتبارات ویژه‌ای اختصاص خواهد یافت.



سامری اضافه کرد: در کنار این موارد، روساخت‌های خدماتی شامل احداث مدرسه، مسجد، کلانتری، پارک و ایستگاه آتش‌نشانی نیز در برنامه اجرایی پروژه‌ها پیش‌بینی شده تا واحدهای تحویلی از امکانات کامل شهری برخوردار باشند.



معاون عمرانی استاندار قم در پایان گفت: از مجموع ۹۳ هزار واحد در حال ساخت، پیش‌بینی می‌شود هشت هزار واحد تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل و آماده واگذاری شود.



به گفته وی، تحویل این واحدها منوط به تسویه حساب متقاضی با سازنده، تقسیم وام ۶۵۰ میلیون تومانی توسط بانک‌های عامل، دریافت قرارداد اجاره از اداره‌کل راه و شهرسازی و پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی و انشعابات توسط دستگاه‌های خدمات رسان است.