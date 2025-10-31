به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با تسلیت و گرامیداشت ایام فاطمیه و ضرورت تلاش برای تبیین ابعاد وجودی آن بانوی مکرمه و شخصیتی که حلقه اتصال بین نبوت و امامت است، گفت: یکی از لقب‌های حضرت زهرا (س) واژه «حانیه» که به معنی مهربان است، «المشفق علی زوج‌ها و اهل‌ها» حضرت زهرا حانیه یعنی مهربان بود.

امام جمعه عسلویه افزود: فاطمه زهرا (س) متعلق به همه‌ی مردم است، یعنی این‌طور نیست که در انحصار شیعه باشد، ایشان دختر پیامبر اسلام و مسلمین است و همه عالم باید او را تکریم کنند و از سیره نورانی آن شخصیت گران‌سنگ بهره گیرند.

آوردگاه رویارویی اَبَر گفتمان ما و اَبَرشبهه دشمن

وی بیان کرد: دشمن با دستکاری ذهنیت «اَبَر شبهه ناکارآمدی نظام» را به شدت دامن می‌زند و القا یاس و نا امیدی را دنبال می‌کند.

محمدی ادامه داد: در مقابل فرایند ابر شبهه‌سازی دشمن، جبهه جهاد تبیین، به دنبال ایجاد «ایران قوی» و «پیشرفت و عدالت»، به‌عنوان تصویری روشن و شفاف و حقیقی از نظام اسلامی است، ابر روایت است در مقابل ابَر شبهه، که ابزار جبهه دشمن برای نفوذ و تخریب است؛ ابر روایت، جبهه حق را به شدت تقویت می‌کند..

وی گفت: در پی شکست راهبرد فشار حداکثری آمریکا بر ایران ایالات متحده در راندهای اخیر تحریم، یکی از کانون‌های فشار را بر زنجیره حمل‌ونقل، بیمه و تطبیق اسنادیِ تجارت خارجی ایران گذاشته است، منطق اجرایی، عبور از «فهرست‌گذاری صرف» و حرکت به‌سوی رفتار محوری است؛ پاسخ مؤثر به این فشار، ترکیبی از شفافیت عملیاتی، تنوع مسیر حمل، ابزارهای بیمه‌ای منطقه‌ای، قراردادهای هوشمند و سیاست‌های تعرفه‌ای هدایت‌شده است.

ایران مظهر امید است

امام جمعه عسلویه بیان کرد: در میانه طوفان‌های سیاسی و اقتصادی و زیر آتش بی‌امان جنگ روانی دشمنان، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا ایران معاصر را باید «مظهر امید» دانست؟ این امید، ریشه در واقعیت‌های انکارناپذیری دارد که از بطن اراده‌ی ملتی سربلند و جوانانی بااستعداد سر برآورده است.

وی اضافه کرد: از پیروزی در جنگ تحمیلی با دست خالی، تا ایستادن در مرزهای دانش جهانی در عرصه‌های پیچیده فناوری، فناوری‌ها، فناوری‌های نانومقیاس و ساخت، ایران به طور رسمی یکی از ۵ کشور برتر جهان در تولید علم در حوزه نانو و دارای بیش از ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه نانو است و محصولات متنوعی در زمینه پوشش‌ها، مواد ضد خوردگی، داروهای نانویی و تجهیزات آزمایشگاهی تولید می‌کند.

وی ادامه داد: با این حال، بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها هنوز در مرحله نیمه‌صنعتی قرار دارد و زنجیره کامل تجاری‌سازی (از ایده تا بازار بین‌المللی) به طور کامل شکل نگرفته است همگی گواهی بر این حقیقت هستند.

وی تصریح کرد: همین عسلویه و صنعت پیچیده نفت و گاز و پتروشیمی که همه ایرانی است و به دست مدیران جوان ایرانی شکل گرفته است و مدیریت می‌شود.

تحول در تولید، دانش و سرمایه برای ایران قوی

امام جمعه عسلویه اضافه کرد: توانمندسازی اقتصاد به معنای همزمانی و هماهنگی میان مهارت‌های انسانی، سرمایه، فناوری و چارچوب‌های قانونی است، این هم‌افزایی باعث افزایش بهره‌وری، کاهش ریسک‌ها و ایجاد محیطی پایدار برای توسعه پایدار می‌شود.

وی یادآور شد: آینده اقتصادی کشور زمانی شکل می‌گیرد که تمامی این اجزا در یک ساختار یکپارچه و راهبردی به کار گرفته شوند و مسیر رشد را به شکلی هدفمند، هماهنگ و مرحله‌بندی‌شده تضمین کنند.

وی گفت: نسل‌های جوان و نوجوان ما، غالباً این پرسش را مطرح می‌کنند: چرا تقابل ایران و آمریکا به‌صورت دائمی ادامه دارد؟ آیا این خصومت قابل اجتناب نبود؟ تقابل آمریکا با ایران جلوه‌ای از الگوی تاریخی سلطه‌جویی آمریکاست. هرگاه کشوری بخواهد مستقل تصمیم بگیرد یا منافع آمریکا را به چالش بکشد، هدف خصومت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: روز استکبار ستیزی با شهادت حضرت زهرا (س) تلاقی پیدا کرده است درسی که از سیره حضرت زهرا در بحث استکبار ستیزی می‌توان گرفت حرکت در سه گام روشنگری، افشاگری و شهادت است.

راهیان نور دانش آموزی

وی گفت: راهیان نور درس پیوند ارزش‌ها، مجاهدت‌ها و تعریف الگوهای قهرمان به نسل امروز است و از برگزار کنندگان و همه کسانی و مجموعه‌هایی که مؤثر بودند در اعزام کاروان شهرستان تشکر می‌کنم.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: از همگان جهت شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان و همه مسئولین و نهادها تدبیر کردند دعوت می‌کنم.