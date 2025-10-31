به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین علم‌الهدی عصر جمعه در مراسم سومین روز شهادت شهید امنیت سرهنگ دوم میثم علی‌خواه در شهرستان املش، با اشاره به فرمایش پیامبر عظیم‌الشان اسلام اظهار کرد: پیامبر اسلام ۲ نعمت «صحت و امنیت» را مجهول النعمت معرفی کرده‌اند؛ یعنی نعمت‌هایی که تا از دست نروند، قدرشان دانسته نمی‌شود.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه همه تجربه بیماری در دوران کرونا را داشته‌ایم، افزود: جامعه‌ای که مریض باشد و نتواند خودش را حفظ کند، آسایش ندارد. آسایش انسان‌ها به سلامت جسم وابسته است.

وی تصریح کرد: اگر جسم سالم نباشد، همه چیز رو به ضعف می‌رود و انسان حتی نمی‌تواند کوچک‌ترین کارهای شخصی خود را انجام دهد. این نعمت، نعمتی بسیار بزرگ است.

حجت‌الاسلام علم الهدی با اشاره به اهمیت امنیت در جامعه اضافه کرد: جامعه‌ای که امنیت نداشته باشد، آرامش هم ندارد. آرامش به امنیت برمی‌گردد و صحت به سلامت.

وی افزود: قرآن کریم نیز در آموزه‌های دینی به همین نکته اشاره دارد خداوند وعده داده است که به مؤمنان اهل عمل صالح، خلافت روی زمین را عطا می‌کند، همان‌گونه که به گذشتگان عطا کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: آنچه در این وعده الهی مهم است، این است که خلافت و حکومت بر مبنای دینی است که خداوند به آن رضایت دارد تا امنیت برای جامعه ایجاد شود.

وی با اشاره به تهدیدات دشمنان اسلام تصریح کرد: امروز دشمن در تمام دوران حکومت اسلامی، برای از بین بردن امنیت جامعه اسلامی، به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش است.

حجت‌الاسلام علم الهدی بیان اینکه نیروهای امنیتی اگر بخواهند، می‌توانند دشمن را زود جمع کنند، گفت: نیروهای امنیتی به دشمن فرصت انتخاب داده‌اند. مدارا کردن با دشمن در اینجاست و دشمن نباید این را ضعف بداند.

وی اراذل و اوباش را دست نشانده‌های دشمن عنوان کرد و افزود: دشمن در حال ایجاد فتنه و فساد است. در این مسیر، باید امثال شهدای امنیت برای دفاع از امنیت فدا شوند.

استاد حوزه و دانشگاه خون دادن و جان دادن برای امنیت کشوررا افتخار دانست و گفت: در کنار این افتخار، باید به این مسئله نیز فکر کرد که داغ پدر، فراق همسر و فرزند، مسئله‌ای مهم و دردناک است.

وی با اشاره به ابعاد مختلف شهادت گفت: شهادت، یک بُعد شخصی دارد که افتخار است، اما بخش دیگر آن به جامعه بازمی‌گردد. شهادت و خون‌ریزی، ضربه به جامعه است.

ولایت ناخدای کشتی جامعه اسلامی است

حجت‌الاسلام علم‌الهدی، از تحولات منطقه‌ای گفت و اظهار کرد: جریان غزه و لبنان و یمن را دیدیم، اما درک نکردیم. ناخدای کشتی مهم است. ولایت، نعمت بزرگی در کنار همه نعمت‌های خدا است.

به گزارش مهر، شهید میثم علی خواه ۶ آبان ۱۴۰۴ در جریان درگیری مستقیم با اراذل و اوباش مسلح در شهرستان لاهیجان، مجروح و قبل از انتقال به بیمارستان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سروان میثم علی‌خواه ۳۸ ساله یک دختر ۵ ساله و یک پسر ۲ ساله به یادگار مانده است.