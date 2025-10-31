۱۳ آبان نماد مقاومت ملت ایران است؛ ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا نصوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبریک هفته مازندران به همه متولیان امر فرهنگ در جامعه اظهار داشت: به همه عزیزانی که متولی امر فرهنگ در جامعه هستند تبریک عرض می‌کنیم که ان‌شاءالله بتوانیم فرهنگ اسلامی در جامعه رشد بدهیم.

وی با اشاره به شهید آیت‌الله قاضی طباطبایی اولین شهید محراب و اولین امام جمعه تبریز بیان کرد: شهید قاضی از علمایی بود که برای خلع شاه از سلطنت نیز امضا کرده و جامعه را در مسیر ورود علما به صحنه هدایت کرد که الحمدلله به نتیجه رسید. یاد همه شهدا به خصوص شهید بزرگوار آیت‌الله قاضی طباطبایی و شهدای عملیات محرم را گرامی می‌داریم و ان‌شاءالله بتوانیم مسیر حرکت‌شان را ادامه دهیم.

وضعیت بانک‌ها و مسائل اقتصادی

امام جمعه ساری به مسائل اقتصادی و بانکی پرداخت و گفت: قوه قضائیه تکلیف بانک آینده را روشن و انحلال آن را اعلام کرد و این اقدام مقدمه‌ای برای بهبود و نظارت جدی‌تر بر بانک‌ها است.

وی افزود: بانک مرکزی موظف به نظارت است و بانک‌های ناتراز باید اصلاح شوند. امنیت پولی و مالی بسیار مهم است و نباید اجازه ایجاد التهاب در جامعه داده شود.

وی همچنین از مسئولان شورای اسلامی خواست توجه داشته باشند و افزود: آدرس اشتباه به مردم ندهند؛ بانک مرکزی پاسخگو است و بانک‌های ناتراز باید اصلاح شوند زیرا کاهش هزینه‌های نظارتی، بازسازی ترازنامه و بهبود کفایت سرمایه در سطح نظام بانکی ضروری است و با بانک‌هایی که تراز ایجاد کرده‌اند باید تشکر و با بانک‌های ناتراز برخورد جدی شود.

ضرورت تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه کاره

امام جمعه ساری در حوزه کشاورزی و محیط زیست گفت: مسئولان پروژه‌های عمرانی از جمله کمربند سرا جویبار را دنبال کنند و در فصل کشت گندم و گلزا بذرهای مرغوب در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

حجت الاسلام نصوری ادامه داد: همچنین لایروبی جویبارها و رودخانه‌ها برای هدایت آب‌های سطحی ضروری است و ایجاد صنایع تبدیلی برای مرکبات مازندران باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه افزود: عزاداری برای حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها باید بدون ایجاد تفرقه و بدعت برگزار شود.

امام جمعه موقت ساری یادآور شد: حضرت زهرا (س) الگوی مردان و زنان است و بنیانگذار جهاد تبیین و خطبه‌خوانی بعد از پیامبر بوده‌اند.

امام جمعه ساری با اشاره به روز ۱۳ آبان گفت: این روز نماد مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی و دفاع از استقلال کشور است و باید با آگاهی‌بخشی به نسل جوان حفظ شود.

وی افزود: اقدامات دانش‌آموزان و دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی درس بزرگی برای جامعه امروز است و اندیشه‌های امام خمینی رحمه‌الله علیه پایه‌گذار مسیرهای امروز نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.