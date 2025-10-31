به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با دادستان کل کشور، با تقدیر از اقدامات مؤثر دستگاه قضا و نگاه تحولی رئیس محترم قوه قضائیه، اظهار کرد: به‌حق، قوه قضائیه ملجأ و پناه مردم ستمدیده است و اگر مشکلی برای فردی پیش بیاید تنها جایی که احساس می‌کند می‌تواند حق خود را بگیرد، دستگاه قضاست.



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: انتظار مردم از دستگاه قضا که خود مجری عدالت است، این است که آراسته به عدالت و سلامت باشد؛ چرا که این دستگاه متفاوت با بقیه دستگاه‌هاست و اگر می‌خواهد با فساد مبارزه کند، باید در مرحله اول از صلابت لازم برخوردار باشد.



امام جمعه قم با تاکید بر قاطعیت دستگاه قضا گفت: اگر فردی مرتکب خلافی شود و به دنبال آن زمینه فسادی را ایجاد کند، باید بداند که دستگاه قضائی بی‌طرفانه، قاطع و براساس معیارهای الهی حکم صادر خواهد کرد و طبعاً جلوی طرح ادعاهای واهی را خواهد گرفت.



استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از بیانات خود خاطرنشان کرد: همکاری و همدلی مسئولان عالی کشور و حضور فعال قوه قضائیه در عرصه کمک به دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طی سال‌های گذشته، ثابت کرده است که این دستگاه ظرفیت‌های بسیاری برای تأمین نیازهای جامعه دارد.



آیت‌الله بوشهری ادامه داد: امروز مردم متدین انتظار دارند مسئولان، ضمن تأمین به‌موقع نیازهای معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و نیازهای واحدهای تولیدی، فکری برای چالش‌های فرهنگی کنند. در شأن جامعه اسلامی نیست که برخی افراد بی‌توجه و غافل، شئون اسلامی را در معابر و اماکن عمومی رعایت نکنند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان از هماهنگی و عملکرد مطلوب سران قوا، نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی و همچنین از همکاری مثال‌زدنی مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا که دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود مأیوس کرد، قدردانی کرد.