به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری بعد از بازی با خیبر خرم‌آباد، اظهار داشت: در نیمه اول بازی تقریباً پایاپای را شاهد بودیم، البته بیشتر جریان بازی تحت‌تأثیر اوت‌های بلند تیم خیبر بود.

وی عنوان کرد: بازی بیشتر از جریان می‌افتاد و اوت‌ها نمی‌گذاشت بازی خوبی را انجام دهیم، در نیمه دوم اوت‌ها کمتر شد، ولی وقفه ایجاد شد، بازی کاملاً یک‌طرفه و به سود ما بود، دفاع فشرده تیم خیبر اجازه نمی‌داد که ما خیلی موقعیت ایجاد کنیم، فضاها را از ما گرفته بودند، روی دروازه‌ها خیلی موقعیت خلق نشد، به نظر من هواداران را راضی نکرد، ولی انصافاً ما برای بردن آمده بودیم، نه بازیکنمان وقت تلف کرد، نه افتادیم، سعی می‌کردیم فوتبال‌بازی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان، بیان داشت: تیم حریف هم باتوجه‌به موجودی که داشت سعی می‌کرد در وهله اول از دروازه خود مراقبت کند و چشم به ضد حملات و ضربات ایستگاهی داشت، ولی در مجموع فکر نمی‌کنم دو تیم از این نتیجه راضی باشند، جا دارد از هواداران تشکر کنم چرا که از تیم خودشان حمایت کردند، کاری با ما نداشتند، گروه داوری هم قضاوت خوب و بی‌نقصی داشتند.

تارتار، بیان داشت: ما از باخت ترس نداشتیم، من فکر می‌کنم ۳۰ دقیقه آخر بازی خیبر اصلاً از نیمه ما رد نشد، کاملاً ما تیم خیبر را به عقب برده بودیم، من ایرادی نمی‌گیرم، ما باید یاد بگیریم که در همین تایم کم بازی هم گل بزنیم، ولی وقفه‌هایی که ایجاد شد فوتبال را از جذابیت انداخت.

وی افزود: ما این نوع بازی خیبر را پیش‌بینی نمی‌کردیم، ما فکر می‌کردیم در حضور هوادارانشان بخواهند به ما حمله کنند، واقعاً ما سورپرایز شدیم وقتی دیدیم خیبر این‌قدر عقب نشسته است.