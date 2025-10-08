برداشت چغندر قند بهاره از مزارع گیلانغرب آغاز شد

عبدالرضا شاماری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با فرارسیدن روزهای طلایی برداشت، کشاورزان مناطق سردسیری شهرستان گیلانغرب کار برداشت چغندر قند بهاره را از سطح بیش از ۱۰۰ هکتار از مزارع زیرکشت آغاز کردهاند.
وی افزود: این عملیات هماکنون در مزارع بخش گواور در حال انجام است و پیشبینی میشود میانگین عملکرد تولید چغندر قند در هر هکتار بیش از ۸۰ تُن باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب با اشاره به اهمیت اقتصادی این محصول گفت: چغندر قند بهاره یکی از محصولات استراتژیک منطقه بهشمار میرود که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز کارخانههای قند استان، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال فصلی و درآمد پایدار برای کشاورزان دارد.
شاماری در ادامه بیان کرد: رعایت اصول فنی کشت، استفاده از بذرهای پربازده و بهرهمندی از شرایط مطلوب آبوهوایی، از عوامل اصلی افزایش کیفیت و راندمان تولید در سال جاری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چغندر برداشتشده از مزارع این شهرستان پس از جمعآوری، به کارخانههای قند داخل و خارج از استان ارسال میشود و از نظر میزان قند و کیفیت، در ردهی محصولات ممتاز غرب کشور قرار دارد. برداشت چغندر قند بهاره در گیلانغرب تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود مجموع تولید امسال از مرز هشت هزار تُن فراتر رود.
