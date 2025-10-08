  1. استانها
برداشت چغندر قند بهاره از مزارع گیلانغرب آغاز شد

کرمانشاه – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب از آغاز برداشت چغندر قند بهاره از بیش از ۱۰۰ هکتار از مزارع مناطق سردسیری این شهرستان خبر داد.

عبدالرضا شاماری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با فرارسیدن روزهای طلایی برداشت، کشاورزان مناطق سردسیری شهرستان گیلانغرب کار برداشت چغندر قند بهاره را از سطح بیش از ۱۰۰ هکتار از مزارع زیرکشت آغاز کرده‌اند.

وی افزود: این عملیات هم‌اکنون در مزارع بخش گواور در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود میانگین عملکرد تولید چغندر قند در هر هکتار بیش از ۸۰ تُن باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب با اشاره به اهمیت اقتصادی این محصول گفت: چغندر قند بهاره یکی از محصولات استراتژیک منطقه به‌شمار می‌رود که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز کارخانه‌های قند استان، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال فصلی و درآمد پایدار برای کشاورزان دارد.

شاماری در ادامه بیان کرد: رعایت اصول فنی کشت، استفاده از بذرهای پربازده و بهره‌مندی از شرایط مطلوب آب‌وهوایی، از عوامل اصلی افزایش کیفیت و راندمان تولید در سال جاری است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: چغندر برداشت‌شده از مزارع این شهرستان پس از جمع‌آوری، به کارخانه‌های قند داخل و خارج از استان ارسال می‌شود و از نظر میزان قند و کیفیت، در رده‌ی محصولات ممتاز غرب کشور قرار دارد. برداشت چغندر قند بهاره در گیلانغرب تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید امسال از مرز هشت هزار تُن فراتر رود.

