به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله نادری امروز جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای استمرار طرح‌های انتظام‌بخشی و ارتقای ایمنی در جاده‌های استان، از روز شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴، طرح کنترل تردد ناوگان باربری در تمامی محورهای مواصلاتی لرستان به مرحله اجرا برخواهد آمد.

وی با اشاره به جزئیات این طرح، افزود: در این طرح، ضمن کنترل دقیق مدارک رانندگان و خودروهای سنگین و بررسی ضوابط حمل بار، موضوع ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در خط سرعت آزادراه‌ها و خطوط سبقت در راه‌های چهارخطه به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس‌راه قرار دارد.

رئیس پلیس‌راه لرستان، تصریح کرد: پلیس‌راه استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه پایش تصویری محورهای مواصلاتی استان، به‌صورت مستمر مسیرها را رصد کرده و با هرگونه تخلف تردد در خطوط ممنوعه توسط خودروهای سنگین قاطعانه برخورد خواهد کرد.

سرهنگ نادری هدف از اجرای این طرح را انضباط بخشی به جریان ترافیک، کنترل تخلفات ناوگان عمومی باربری و صیانت از حقوق عامه کاربران جاده‌ای عنوان کرد و گفت: پلیس‌راه در جاده‌ها خادم مردم عزیز است و هدف از اجرای طرح نه جریمه، بلکه ایجاد فرهنگ رعایت قانون و تضمین آرامش و امنیت عبورومرور است.

وی با تأکید بر نقش حیاتی رانندگان در حفظ ایمنی جاده‌ها، یادآور شد: اجرای قوانین از سوی رانندگان به معنای همکاری مستقیم در جلوگیری از حوادث و کاهش تلفات است. هر راننده با رعایت مقررات، در واقع حافظ جان خود، خانواده‌اش و سایر کاربران جاده می‌شود.

رئیس پلیس‌راه لرستان، تصریح کرد: اطلاع‌رسانی پیش از اجرای طرح باهدف دعوت به همکاری داوطلبانه رانندگان و جلوگیری از اعمال قانون غیرضروری انجام‌گرفته است، یقین داریم با همراهی جامعه بزرگ رانندگان، شاهد ترافیکی ایمن، روان و قانونمند در تمامی محورهای لرستان خواهیم بود.