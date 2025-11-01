  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۶

خودروهای گشت حامی‌شهر تخصصی می‌شوند

خودروهای گشت حامی‌شهر تخصصی می‌شوند

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، از برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه خودروهای گشت حامی‌شهر و ارائه خدمات تخصصی به گروه‌های مختلف آسیب‌پذیر در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اظهار کرد: ما قصد داریم علاوه بر خودروهای گشت حامی‌شهر فعلی، تعداد بیشتری را به مجموعه اضافه کنیم و بخشی از این خودروها را در اختیار مناطق مختلف شهر قرار دهیم تا خدمات‌رسانی به صورت گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر انجام شود.

وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی ما، تخصصی کردن خدمات است. به این معنا که خودروهای ویژه ارائه خدمات به معتادین متجاهر، کودکان کار، متکدیان و دیگر گروه‌های هدف را از یکدیگر جدا خواهیم کرد. مقدمات این کار انجام شده و با هماهنگی و همکاری مجموعه مدیریت شهری، امیدواریم در ماه‌های آینده این اقدام به مرحله اجرا برسد.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با بیان چشم‌انداز آینده طرح گفت: احتمالاً در آینده نزدیک ۵۰ دستگاه خودروی ون در سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی داشته باشیم که بتوانیم از ظرفیت آن‌ها در بحث آسیب‌های اجتماعی استفاده کنیم.

کد مطلب 6640814
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها