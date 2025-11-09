نگهبان: ۴۹۷ قاچاقچی و معتاد متجاهر در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: بیش از ۱۰۱ کیلوگرم انواع موادمخدر در جریان اجرای مرحله بیست‌ودوم طرح «آرامش در شهر» کشف شد.

وی با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با معتادان متجاهر و خردهفروشان موادمخدر، اظهار داشت: این طرح به مدت چهار روز در استان یزد اجرا شد.

نگهبان ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با همکاری کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و پس از هماهنگی‌های قضائی، به بازرسی از پاتوق‌ها و محل‌های فروش موادمخدر پرداختند.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این طرح ۳۰۲ معتاد متجاهر و ولگرد و ۱۹۵ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و بیش از ۱۰۱ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شد.

سردار نگهبان تصریح کرد: مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ و پاکسازی محلات از پاتوق‌های معتادان در اولویت کاری پلیس استان یزد قرار دارد.