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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

نگهبان: ۴۹۷ قاچاقچی و معتاد متجاهر در یزد دستگیر شدند

نگهبان: ۴۹۷ قاچاقچی و معتاد متجاهر در یزد دستگیر شدند

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از کشف بیش از ۱۰۱ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۴۹۷ نفر از معتادان متجاهر و خرده‌فروشان در مرحله بیست‌ودوم طرح آرامش در شهر در مدت چهار روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: بیش از ۱۰۱ کیلوگرم انواع موادمخدر در جریان اجرای مرحله بیست‌ودوم طرح «آرامش در شهر» کشف شد.

وی با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با معتادان متجاهر و خردهفروشان موادمخدر، اظهار داشت: این طرح به مدت چهار روز در استان یزد اجرا شد.

نگهبان ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با همکاری کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و پس از هماهنگی‌های قضائی، به بازرسی از پاتوق‌ها و محل‌های فروش موادمخدر پرداختند.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این طرح ۳۰۲ معتاد متجاهر و ولگرد و ۱۹۵ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و بیش از ۱۰۱ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شد.

سردار نگهبان تصریح کرد: مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ و پاکسازی محلات از پاتوق‌های معتادان در اولویت کاری پلیس استان یزد قرار دارد.

کد مطلب 6650319

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