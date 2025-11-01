فصل سرما در راه است؛ نسخه دامپزشکی به زنبورداران برای نجات کندوها

به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن فصل سرما، زنبورداران خراسان جنوبی نفس‌های آخر سال را می‌شمارند. ترکیب مراتع فقیر شده، تشنگی طولانی‌مدت زمین و هجوم بی‌امان آفات، بقای بسیاری از کلنی‌های زنبورعسل را در این استان به مخاطره انداخته است.

در این میان، کارشناسان دامپزشکی خراسان جنوبی هشدار می‌دهند که سه عامل اصلی، کلنی‌های زنبورعسل را تهدید می‌کند. کاهش دما، افزایش رطوبت داخل کندو که خطرناک‌تر از سرمای هوا بوده و می‌تواند به بیماری‌های قارچی بینجامد و کمبود منابع غذایی که ناشی از خشکسالی‌های پی در پی و فقر مراتع استان است.

به نظر می‌رسد نجات صنعت زنبورداری خراسان جنوبی از این گذرگاه سرد، بیش از هر چیز در گرو عزم زنبورداران برای به کارگیری اصول علمی و مداخله سریع است.

توصیه دامپزشکی

زهره زنگویی مطلق، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور و زنبور عسل دامپزشکی خراسان جنوبی صبح شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: کاهش دما، افزایش رطوبت داخل کندو و کمبود منابع غذایی، سه عامل اصلی تلفات بالای زمستانی هستند.

وی با بیان اینکه زمستان سخت‌ترین مرحله زندگی زنبورها است، افزود: برای تأمین غذای کافی، هر کندو به ۱۵ تا ۳۰ کیلوگرم عسل نیاز دارد و در صورت برداشت زیاد، تغذیه پاییزه با شربت یا کیک قندی جایگزین باید انجام شود.

زنگویی مطلق ادامه داد: آن‌ها از انرژی ذخیره‌شده در عسل برای حفظ دمای کندو استفاده می‌کنند، بنابراین مدیریت غذا و شرایط محیطی کندو نقشی حیاتی در بقای کلنی دارد.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور و زنبور عسل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به راهکارهای عملی برای زنبورداران، تأکید کرد: کنترل آفت واروا قبل از زمستان با استفاده از اگزالیک اسید یا روش‌های تأییدشده، وقتی جمعیت زنبورها در پایین‌ترین سطح است، ضروری است.

هشداری برای زنبورداران

زنگویی مطلق با بیان اینکه تجمع رطوبت در کندو می‌تواند حتی از سرمای هوا خطرناک‌تر باشد، اظهار داشت: عایق‌کاری برای حفظ دما و تهویه کافی برای دفع رطوبت و CO₂ هر دو باید مدنظر قرار گیرند.

وی خواستار بازدیدهای غیرضروری در روزهای سرد شد و افزود: باز کردن کندو در روزهای سرد تنها باعث هدر رفت انرژی زنبورها می‌شود و باید تنها در موارد ضروری انجام شود.

زنگویی مطلق با بیان اینکه قبل از استفاده از هر دارو یا ماده جدید، مجوزها و دستورالعمل‌های مربوطه باید به دقت رعایت شوند، ادامه داد: رعایت این اقدامات ساده و علمی، شانس بقای کلنی‌ها را در زمستان به شدت افزایش داده و موفقیت کندوها در بهار را تضمین می‌کند