عبور از مرز خودکفایی؛ خراسان جنوبی قطب تولید تخم مرغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عارفی نیا صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: خراسان جنوبی با دارا بودن حدود ۸۳ واحد مرغداری تخمگذار فعال، سالانه قادر به تولید بیش از ۳۵ هزار تن تخم مرغ سالم و باکیفیت است.
وی افزود: این میزان تولید نه تنها نیاز داخلی استان را به طور کامل پوشش میدهد، بلکه مازاد آن به استانهای همجوار نیز صادر میشود که این امر نشاندهنده خودکفایی و نقشآفرینی خراسان جنوبی در عرصه تولید ملی است.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تخممرغ را یک ابرغذای مقرون به صرفه دانست و گفت: تخممرغ به عنوان یک منبع کامل پروتئین، ویتامینها و مواد معدنی ضروری، جایگاه ویژهای در سبد غذایی خانوار دارد.
وی با بیان اینکه این ماده غذایی ارزشمند سرشار از مواد مغذی مانند کولین برای عملکرد مغز، لیپوپروتئین برای سلامت قلب، و ویتامین A برای بینایی است، گفت: نظارتهای مستمر دامپزشکی و آزمایشهای دورهای بر روی کلیه واحدهای تولیدی اعمال میشود تا مردم با اطمینان خاطر از سلامت کامل، این ماده غذایی ارزشمند را مصرف کنند.
