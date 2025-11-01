دانشجوی دانشگاه یزد به کما رفت

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی دانشگاه یزد بروز حادثه برای دانشجوی دانشگاه یزد را تأیید کرد.

این دانشجوی رشتهٔ معماری در پی حادثه به کما رفته است، روابط عمومی دانشگاه یزد تاکید کرد که علت دقیق حادثه و محل وقوع آن از سوی دانشگاه در حال بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

به گفته خانواده این دانشجو، هفته گذشته در یک کارگاه آموزشی بر روی یک ساختمان، دانشجویان معماری در حال ارائه پروژه بودند که او از یک حفره در سقف بنا، سقوط می‌کند.

این دانشجو هم اکنون در بیمارستان رهنمون بستری بوده و در کما به سر می‌برد و علائم هوشیاری ندارد.