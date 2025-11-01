  1. استانها
  2. یزد
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

دانشجوی دانشگاه یزد به کما رفت

دانشجوی دانشگاه یزد به کما رفت

یزد- یک دانشجوی دختر در یک کارگاه آموزشی معماری در یزد از حفره‌ای در سقف ساختمان سقوط کرد و اکنون در کما به سر می‌برد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی دانشگاه یزد بروز حادثه برای دانشجوی دانشگاه یزد را تأیید کرد.

این دانشجوی رشتهٔ معماری در پی حادثه به کما رفته است، روابط عمومی دانشگاه یزد تاکید کرد که علت دقیق حادثه و محل وقوع آن از سوی دانشگاه در حال بررسی است و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

به گفته خانواده این دانشجو، هفته گذشته در یک کارگاه آموزشی بر روی یک ساختمان، دانشجویان معماری در حال ارائه پروژه بودند که او از یک حفره در سقف بنا، سقوط می‌کند.

این دانشجو هم اکنون در بیمارستان رهنمون بستری بوده و در کما به سر می‌برد و علائم هوشیاری ندارد.

کد مطلب 6640869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها