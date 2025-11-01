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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

یک مدرسه ۳ کلاسه در زرآباد افتتاح شد

یک مدرسه ۳ کلاسه در زرآباد افتتاح شد

زاهدان - مدرسه سه‌کلاسه مکتب‌الزهرا در روستای جوزدر شهرستان زر آباد با حمایت دولت و جمعی از نیکوکاران افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان صبح شنبه در مراسم افتتاح مدرسه سه‌کلاسه مکتب‌الزهرا در روستای جوزدر شهرستان زر آباد گفت: مدرسه سه‌کلاسه مکتب‌الزهرا با زیربنای ۱۶۲ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان احداث و افتتاح شد.

وی افزود: این پروژه در راستای تحقق عدالت آموزشی و اجرای پویش ملی مدرسه سازی انجام شده که مدلی موفق از هم‌افزایی دولت و جمعی از نیکوکاران در مسیر خدمت به سرنوشت سازان ایران است.

لکزایی تصریح کرد: ساخت مدارس و فضاهای آموزشی در استان، امید و انگیزه را در دل کودکان مناطق دورافتاده زنده می‌سازند.

کد مطلب 6640880

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