یک مدرسه ۳ کلاسه در زرآباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لک‌زایی مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان صبح شنبه در مراسم افتتاح مدرسه سه‌کلاسه مکتب‌الزهرا در روستای جوزدر شهرستان زر آباد گفت: مدرسه سه‌کلاسه مکتب‌الزهرا با زیربنای ۱۶۲ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان احداث و افتتاح شد.

وی افزود: این پروژه در راستای تحقق عدالت آموزشی و اجرای پویش ملی مدرسه سازی انجام شده که مدلی موفق از هم‌افزایی دولت و جمعی از نیکوکاران در مسیر خدمت به سرنوشت سازان ایران است.

لکزایی تصریح کرد: ساخت مدارس و فضاهای آموزشی در استان، امید و انگیزه را در دل کودکان مناطق دورافتاده زنده می‌سازند.