به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل سپاه یزد در عملیاتی موفق، دو متخلف زندهگیری حیاتوحش را که اقدام به زندهگیری سه قطعه کبک کرده بودند، شناسایی و بازداشت کردند.
با هماهنگیها، با سرپرست پناهگاه حیات وحش شیرکوه، مأموران به محل اعزام و متخلفان پس از تشکیل پرونده به یکی از کلانتریهای شهری تحویل داده شدند. پرونده این تخلف هماکنون از سوی مقامات قضائی در حال رسیدگی است.
بر اساس این گزارش، مقرر شده است کبکهای زندهگیری شده، شامل یک کبک نر و یک جفت ماده در اسرع وقت در یکی از زیستگاههای طبیعی منطقه رهاسازی شوند و موضوع در صورتجلسهای رسمی به ادارهکل اعلام شود.
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