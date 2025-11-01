به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح شنبه در مراسم هفته پدافند غیرعامل بیان کرد: مدارس شاهد علاوه بر جایگاه آموزشی، حرمت و قداست ویژه‌ای دارند و دانش‌آموزان این مدارس می‌توانند مدیران آینده کشور باشند، بنابراین تلاش و جدیت در تحصیل و تربیت اخلاقی برای آنها اهمیت فراوان دارد.

هاشمی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های تربیتی و آموزشی در مدارس، بیان کرد: پدافند غیرعامل به معنای پیش‌بینی و پیشگیری، یا همان دفاع بدون سلاح است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: این روش ساده و کم‌هزینه برای مقابله با تهدیدات انسانی، سایبری، زیستی، شیمیایی و کالبدی طراحی شده و تنها محدود به حوزه نظامی نیست بلکه در همه عرصه‌های زندگی و حفظ زیرساخت‌ها و خدمات ضروری مردم کاربرد دارد.

وی تصریح کرد: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات هوشمندانه و غیرنظامی است که موجب کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر تهدیدات انسانی، طبیعی و سایبری می‌شود و سال‌هاست به عنوان سپر دانایی در برابر خطرات شناخته شده است.

به گفته هاشمی، پنجم تا یازدهم آبان ماه هر سال به عنوان هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده و شعار امسال «تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت آمادگی در برابر تهدیدات، گفت: در هشت سال دفاع مقدس، دشمن با شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی در فضای مجازی و حملات نظامی تلاش داشت ناامیدی ایجاد کند، اما مدیریت رهبر معظم انقلاب و فداکاری شهدای عزیز موجب حفظ اقتدار و امنیت کشور شد.

هاشمی ادامه داد: امروز تهدیدات تنها نظامی نیست بلکه اقتصادی، زیست محیطی، سایبری و فرهنگی هم هست. تهدید سخت مانند موشک و بمب است، اما تهدید نرم و فرهنگی بسیار فریبنده است و با ظاهر زیبا، مانند شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی فعالیت می‌کند.

وی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در حفاظت فرهنگی و اجتماعی، افزود: هر روز باید روز پدافند غیرعامل باشد تا تاب‌آوری جامعه در برابر تهدیدات زیستی، انسانی، اقتصادی و نظامی حفظ شود و حضور امروز من در جمع شما یادآوری است تا برنامه‌های مدنی و پیشگیری را همواره مدنظر داشته باشیم.

استاندار خراسان جنوبی گفت: اجرای رزمایش‌ها، نمایشگاه‌ها و مانورها در سطح استان، نقش مؤثری در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و امنیت کشور دارد.