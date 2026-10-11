به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز یکشنبه گفت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در وضعیت پریشانی قرار دارد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های سنجیده نیست.

پسکوف در گفت‌وگو با رسانه «وستی» گفت: اگر زلنسکی توانایی تصمیم‌گیری منطقی داشت، تمایل خود را برای مذاکره با روسیه و پیشبرد روند صلح نشان می‌داد.

او زلنسکی را متهم کرد که از حامیان خود به دنبال دریافت کمک‌های مالی و تسلیحاتی بیشتر، از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، سلاح‌های دوربرد و دسترسی به زیرساخت‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک برای حملات در عمق خاک روسیه است. پسکوف همچنین رویکرد تهاجمی اوکراین در قبال روسیه را «اشتباهی فاجعه‌بار» توصیف کرد و گفت کی‌یف بهای این رویکرد را می‌پردازد.

این اظهارات پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه مطرح شده است. ترامپ مدعی شده است مسکو با تأمین فوری بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل برای آمریکا و بازارهای جهانی موافقت کرده و قرار است محموله‌های بیشتری نیز در ماه‌های آینده ارسال کند.

زلنسکی در واکنش به این توافق مدعی شد درآمد بیشتر روسیه از صادرات انرژی می‌تواند به تأمین مالی تولید تسلیحات، پهپادهای شاهد و موشک‌ها کمک کند. ترامپ نیز روز شنبه از اوکراین خواست رئیس‌جمهور جدیدی انتخاب کند و زلنسکی را به ناتوانی در دستیابی به توافق برای پایان جنگ متهم کرد.