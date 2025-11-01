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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

دادرس: گیلان دوشنبه با وزش باد و بارش پراکنده روبرو می‌شود

دادرس: گیلان دوشنبه با وزش باد و بارش پراکنده روبرو می‌شود

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان از استقرار جوی نسبتاً پایدار در استان طی ۴۸ ساعت آینده خبر داد و گفت: از دوشنبه با شمالی شدن جریانات، بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار جوی غالباً پایدار در منطقه است و در این مدت، آسمان استان گیلان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی ۴۸ ساعت آینده آسمانی آفتابی، گاهی با افزایش ابر و وزش باد و در برخی نقاط نیز مه صبحگاهی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه در این مدت گاهی با گذر امواج کم‌دامنه و ناپایدار، احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد، ادامه داد: در برخی نواحی استان، شرایط برای وقوع بارندگی و رعد و برق نیز دور از انتظار نیست.

دادرس در ادامه تصریح کرد: از روز دوشنبه با شمالی شدن جریانات هوا، شرایط برای افزایش ابر، وزش باد، کاهش نسبی دما و در برخی ساعات بارندگی و احتمال رعد و برق فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: توصیه می‌شود کشاورزان، صیادان و فعالان دریایی با توجه به تغییرات احتمالی شرایط جوی از فعالیت‌های پرخطر در زمان وزش باد و بارندگی خودداری کنند.

کد مطلب 6641184

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