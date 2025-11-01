بابایی: تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن انار در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه جشنواره انار و پسته تفت با حضور استاندار یزد و جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد.

محمدرضا بابایی با قدردانی از تمامی عوامل و برگزارکنندگان جشنواره انار و پسته تفت اظهار کرد: این رویدادها در راستای تجلیل از تلاش‌ها و خدمات باغداران و کشاورزان پر تلاش شهرستان تفت برگزار می‌شود.

وی در ادامه سطح زیر کشت محصولات زراعی استان یزد را بیش از ۶۰۰ هکتار دانست و گفت: همچنین ۶۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت گلخانه‌ای اختصاص دارد اما سطح زیر کشت محصولات باغی ناب و درجه یک یزد حدود ۲۶۰ هکتار است.

استاندار یزد با اشاره به تولید سالانه ۷۰ تن پسته در سطح استان تصریح کرد: تفت یکی از شهرستان‌های پسته خیز بوده و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از ۱۰۰ هزار تن محصول انار تولید شده در استان، مربوط به شهرستان تفت است.

وی منابع انسانی بی‌نظیر استان را مایه افتخار یزد دانست و گفت: یزدی‌ها با ورود به هر عرصه‌ای عملکرد درخشانی از خود بر جای گذاشته و در حوزه کشاورزی نیز همواره خوش درخشیده‌اند.

استاندار یزد در ادامه عنوان کرد: یزدی‌ها به دنبال آب و برای کار و فعالیت کشاورزی در بسیاری از نقاط کشور از جمله کهنوج، جیرفت و هرمزگان حضور پیدا کرده و کشاورزان یزدی پیش از انقلاب در خوزستان منطقه‌ای به نام «یزد نو» را ایجاد کرده‌اند.

وی در همین راستا ادامه داد: «ادوارد براون» در خاطرات خود در سفر ۲۰۰ سال پیش به منطقه یزد از ویژگی‌های برجسته مردم تفت و مردم‌داری و مهمان نوازی آنان به نیکی یاد کرده است.

بابایی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم با انتقال این توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها به نسل‌های آینده شاهد رشد و پیشرفت بیش از پیش استان یزد در حوزه‌های مختلف باشیم.