به گزارش خبرنگار مهر، در راستای برگزاری مراسم هفته پدافند غیرعامل صبح شنبه، نمایشگاه طراحی در لحظه چهره شهدا از آثار برجسته دانش آموزان هنرستانی برپا شد.

در این راستا بیش از ۳۰ دانش‌آموز هنرستانی آثار خود را از صبح همان روز طراحی و به نمایش گذاشتند. علاوه بر این، نمایشگاه نقاشی‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه نیز با آثار آماده‌شده توسط دانش‌آموزان استان برگزار شد.

آیین نمادین نواختن زنگ پدافند غیرعامل توسط فرزند شهید زنجانی انجام و بار دیگر بر اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت و نقش آن در ارتقای آمادگی و تاب‌آوری استان تأکید شد.

همچنین در کارگاه کامپیوتر، دانش‌آموزان هنرستانی با استفاده از تکنیک‌های سیاه‌قلم، رنگی و پوستر دیجیتال در لحظه طراحی انجام دادند و آثارشان به نمایش درآمد.

از دیگر بخش‌های مهم برنامه، رونمایی از تمثال شهید زمین بود که توسط دانش‌آموزان هنرستان انقلاب اسلامی طراحی شد. این اثر ترکیبی از تایپوگرافی و نقاشی و موزیک آن شامل کلام سردار کاظمی و رهبر انقلاب بود.

همچنین نماهنگ نسل اقتدار رونمایی شد که صفر تا صد آن توسط دانش‌آموزان استان تولید و توسط آموزش و پرورش و اداره کل پدافند استانداری تنظیم شده است. این نخستین سرود و نماهنگ تخصصی پس از جنگ ۱۲ روزه در مورد شهدای اقتدار محسوب می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی ضمن قدردانی از تلاش دانش‌آموزان و فرهنگیان، اظهار داشت: اجرای آثار هنری و فرهنگی توسط دانش‌آموزان نه تنها یاد و خاطره شهدای عزیز را گرامی می‌دارد، بلکه موجب تقویت فرهنگ پدافند غیرعامل و آمادگی جامعه در برابر تهدیدات مختلف می‌شود.

این مراسم با بازدید مسئولان از تمامی بخش‌های نمایشگاهی و هنری و قدردانی از دست‌اندرکاران و دانش‌آموزان به پایان رسید.