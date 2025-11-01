توضیحات دانشگاه یزد در پی حادثه برای یک دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه یزد اعلام کرد: با کمال تأسف به استحضار می‌رساند سرکار خانم مبینا حمصیان، دانشجوی رشته معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد، روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه در حین انجام تمرین درس «برداشت از بناهای تاریخی» در یکی از خانه‌های سنتی واقع در بلوار بسیج دچار سانحه گردیده و ضربه مغزی شده‌اند.

دانشگاه یزد از همان دقایق نخست وقوع حادثه، از طریق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پیگیر وضعیت درمانی ایشان بوده است. با مساعدت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت محترم بیمارستان شهید رهنمون، تیم تخصصی پزشکی تشکیل شد و بر اساس نظر تیم معالج، عمل جراحی در همان ساعات اولیه انجام و سایر مراقبت‌های درمانی نیز صورت گرفت.

اما متأسفانه تاکنون تغییری در روند بهبودی ایشان حاصل نشده است، ولی تلاش‌های تیم پزشکی همچنان با جدیت ادامه دارد.

از سوی دیگر، اقدامات لازم برای بررسی ابعاد مختلف حادثه در حال انجام است. بدیهی است دانشگاه یزد تمام توان خود را برای همراهی با خانواده محترم ایشان و همکاری کامل با مراجع ذی‌ربط به‌کار خواهد بست.

در پایان، از عموم مردم شریف دارالعباده یزد، دانشگاهیان و جامعه علمی استان صمیمانه درخواست می‌شود برای بهبودی عاجل این دانشجوی عزیز دعا فرمایند.