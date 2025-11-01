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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

امدادرسانی هلال احمر تهران به ۹۹ حادثه‌دیده در یک هفته

امدادرسانی هلال احمر تهران به ۹۹ حادثه‌دیده در یک هفته

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران از امدادرسانی نیروهای عملیاتی به ۹۹ حادثه دیده در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: در این مدت، نیروهای امدادی استان تهران به ۲۵ حادثه شامل ۱۴ مورد ترافیکی، ۳ مورد مراجعه حضوری، یک مورد تبعات انبوه و ۲ مورد حادثه در ارتفاعات و کوهستان امدادرسانی کردند.

وی افزود: در مجموع، ۹۹ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۹۵ نفر مصدوم بودند. از میان مصدومان، ۵۳ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند و ۲۲ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه در این بازه زمانی، هیچ مورد فوتی در صحنه گزارش نشده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران با اشاره به میزان آمادگی نیروهای عملیاتی تصریح کرد: در مجموع ۱۲۱ نیروی عملیاتی در قالب ۲۵ تیم امدادی و با به‌کارگیری ۱۸ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودرو عملیاتی در این عملیات‌ها حضور داشتند.

کد مطلب 6641412

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