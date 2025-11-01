به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی حسینی، ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران گزارشی جامع از وضعیت تأمین کالاهای اساسی و افزایش تولید در استان ارائه داد.
قائممقام رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، با اشاره به همکاری گسترده و همافزایی دستگاهها در استان گفت: ما هرگز در تأمین کالاهای اساسی تنها نبودهایم و در کنار مأموریت اصلی وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات، دفتر اقتصادی و سایر دستگاهها همواره همراه ما بودهاند.
وی افزود: نتیجه این هماهنگی، وضعیت مطلوب تأمین کالاها در استان است.
حسینی با تأکید بر عملکرد مثبت استان، اعلام کرد: چهارمین ماه پیاپی است که خراسان جنوبی پایینترین نرخ تورم را در کشور به خود اختصاص داده است و قیمت کالاهای اساسی در استان یکی از پایینترینها در سطح کشور است.
قائممقام جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وضعیت تولید گوشت مرغ و تخممرغ را ممتاز توصیف کرد و گفت: در زمینه جوجه ریزی در سال ۱۴۰۳، تعداد جوجهریزی استان ۱۹ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۳۰۹ قطعه بوده و امسال به ۲۱ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۳۲۴ قطعه رسیده است که رشد ۱۳ درصدی نشان میدهد.
وی تأکید کرد: در مورد استحصال گوشت مرغ از ابتدای سال تا کنون، استان قریب به ۲۰ هزار تن گوشت مرغ تولید کرده و بهرغم نیاز ماهانه استان حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تن، تولید بسیار بیشتر از مصرف داخلی است.
وی اضافه کرد: استان خراسان جنوبی به عنوان «استان معین»، مازاد تولید خود را به استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان رضوی و یزد ارسال میکند.
قائممقام جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تأکید کرد: در مورد تخم مرغ از یکم آبان ماه تا ۳۰ آبان ماه تولید تقریباً ۴۵۰۰ تن تولید خواهیم داشت و این رقم نیز سه تا چهار برابر نیاز استان است.
حسینی با بیان اینکه شکر تنظیم بازار نیز در حدود دوهزار تن عرضه شده است، بیان کرد: همچنین سه هزار و ۵۱۹ تن برنج تنظیم بازار و ۹۰ تن گوشت گوساله از ابتدای سال در خراسان جنوبی توزیع شده است.
وی در باره قیمتها گفت: مرغ زنده درب مرغداری ۸۷ هزار و ۱۳۱ هزار تومان و گوشت مرغ برای مصرف کننده نیز ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان، تخم مرغ درب مرغداری ۷۶ هزار و ۷۸۷ تومان و قیمت مصوب تخم مرغ برای مصرف کننده نیز ۹۲ هزار و ۱۴۴ تومان است.
حسینی ادامه داد: عرضه مستقیم مرغ نیز با قیمت ۱۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان انجام میشود که در خردهفروشی حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان پایینتر از متوسط کشوری است.
قائممقام سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی همچنین به حجم فعالیتهای بازرسی اشاره کرد: میزان بازرسیهایی که تیم بازرسی داشته است نیز از ابتدای سال ۴ هزار و ۳۸۴ بازرسی بوده است که ارزش ریالی تخلفات ثبت شده ۹۹ میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال بوده است.
وی بیان داشت: ضمن آنکه جمع تخلفات وارد سامانه تعزیرات ۱۲۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال اعلام شده است.
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