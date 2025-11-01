در جستجوی جیم/ یک تجربه موفق از دیپلماسی کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افتتاح بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب الجزایر، انتشارات «دارالعثمانیة» کتابی از محمدرضا زائری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشور را به چاپ رسانده و در نمایشگاه عرضه کرده است.
این کتاب دربرگیرنده یادداشتهایی است که نویسنده به زبان عربی نوشته و طی سال گذشته در روزنامه الایام نیوز چاپ شده و در پی استقبال گسترده خوانندگان، به زبانهای فرانسوی و انگلیسی نیز در رسانههای دیگر الجزایر انتشار یافته است.
رایزن فرهنگی کشورمان در الجزایر در مقدمه این کتاب نوشته است؛ وقتی به الجزایر آمدم، دیدم نام خانوادگی من زائری است و یک جیم کم دارم تا بشوم جزایری! پس در پی این جیم برآمدم تا گمشده خود را در جمال و جلال و جهاد و جامع و جمعیت الجزایر پیدا کنم!
او میگوید: وقتی به کسی میگفتم که من زائری هستم و یک جیم کم دارم تا جزایری بشوم! همین باعث میشد تا به سرعت یخ رابطه آب شود و علاقهای صمیمانه شکل بگیرد، طوری که در بسیاری مجامع فرهنگی وقتی میخواهند مرا معرفی کنند میگویند: به او یک جیم داده ایم و جزایری شده، از خودمان است!
عزالدین بن عطیه از چهرههای برجسته رسانهای الجزایر در مراسم رونمایی این کتاب اظهار داشت: کم پیش میآید که یک دیپلمات در باره کشور محل مأموریت خود کتاب بنویسد و معمولاً هم آنچه منتشر میشود سیاسی است، نه فرهنگی. ولی از این مهمتر این است که معمولاً همان کتابها را هم پس از پایان مأموریت مینویسند و این که یک نفر در خلال دوره مأموریت خود و زمانی که هنوز در کشور محل مأموریت اقامت دارد یک کتاب بنویسد و منتشر کند خیلی جسارت و جرأت میخواهد و نویسنده باید خیلی ملاحظات و جوانب مختلف را در نظر بگیرد.
این کتاب با استقبال گسترده ای مواجه شده است و مخصوصاً کسانی که بخشهای مختلف آن را در زمان انتشار در روزنامه دنبال می کرده اند اکنون همه آن نوشتههای متنوع را در قالب یک کتاب مستقل میخوانند.
از سرفصلهای جذاب و متنوع این کتاب میتوان به این عناوین اشاره کرد:
نان فرانسوی یا نان سوری
مقروط … و تو چه میدانی که مقروط چیست!
محبوبیت فراوان کودک در الجزائر
یادداشتهای این کتاب که گاه طنزی ظریف نیز در متن خود دارند به جنبههای گوناگون زندگی یک دیپلمات فرهنگی در کشور الجزایر میپردازد و از شیرینیها و غذاهای محلی تا فضای دینی و مذهبی این کشور و حتی تفاوتهای رفتاری میان مردم ایران و الجزایر را نیز مورد اشاره قرار میدهد.
ناشر این کتاب وعده داده است که پس از عرضه نسخه عربی "در جستجوی جیم" در نمایشگاه کتاب، به زودی نسخه فرانسوی و انگلیسی کتاب را نیز روانه بازار نشر کند.
زائری پیش از این نیز کتاب شصت سال رابطه ایران و الجزایر را تدوین کرده بود که رسماً از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران شهید سید ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری الجزایر اهدا شده بود.همچنین از او کتابی با عنوان معروف ترین شخصیتهای الجزایر به زبان فارسی منتشر شده است.
*محمود احمدی مدوار
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