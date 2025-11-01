به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی عصر شنبه در آئین کلنگ زنی احداث فاز دوم کارخانه صنعتی در بهشهر با اشاره به ظرفیت‌های بسیار بالای موجود در استان مازندران اظهار کرد: نگرش دستگاه‌های دولتی و نظارتی نسبت به مقوله تولید و سرمایه گذاری در استان باید متحول شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: قوه قضائیه همواره حامی و پشتیبان سرمایه گذاران و صنعتگران بوده و در راستای رفع موانع تولید و اشتغال اهتمام ویژه دارد.

پوریانی از صنعتگران به عنوان جهادگران جبهه اقتصاد یاد کرد و گفت: حمایت از سرمایه گذاری و تولید باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به وظایف و تکالیف خود در مسیر رشد و ارتقای وضعیت تولید و سرمایه گذاری استان عمل کنند؛ دستگاه قضائی استان نیز با جرأت دادن به سرمایه گذاران و تولیدگران، از آنها در مسیر رشد و توسعه استان حمایت می‌کند.

پوریانی تاکید کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در دستگاه قضائی استان وجود دارد که باید از این ظرفیت برای رشد و توسعه استان استفاده شود و قطعاً دادگستری در صورت نیاز با صدور دستور قضائی در کنار صنعتگران خواهد بود.

وی با بیان اینکه سراسر استان مازندران نیازمند توسعه و پیشرفت است، خاطرنشان کرد: همه باید در این مسیر تلاش کنند تا از سرمایه گذاران دارای اهلیت حمایت شود.