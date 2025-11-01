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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

پوریانی: حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید باید به فرهنگ تبدیل شود

پوریانی: حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید باید به فرهنگ تبدیل شود

بهشهر - رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی از سرمایه گذاران دارای اهلیت در مازندران حمایت می کند، گفت: حمایت از سرمایه گذاری و تولید باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی عصر شنبه در آئین کلنگ زنی احداث فاز دوم کارخانه صنعتی در بهشهر با اشاره به ظرفیت‌های بسیار بالای موجود در استان مازندران اظهار کرد: نگرش دستگاه‌های دولتی و نظارتی نسبت به مقوله تولید و سرمایه گذاری در استان باید متحول شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: قوه قضائیه همواره حامی و پشتیبان سرمایه گذاران و صنعتگران بوده و در راستای رفع موانع تولید و اشتغال اهتمام ویژه دارد.

پوریانی از صنعتگران به عنوان جهادگران جبهه اقتصاد یاد کرد و گفت: حمایت از سرمایه گذاری و تولید باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به وظایف و تکالیف خود در مسیر رشد و ارتقای وضعیت تولید و سرمایه گذاری استان عمل کنند؛ دستگاه قضائی استان نیز با جرأت دادن به سرمایه گذاران و تولیدگران، از آنها در مسیر رشد و توسعه استان حمایت می‌کند.

پوریانی تاکید کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در دستگاه قضائی استان وجود دارد که باید از این ظرفیت برای رشد و توسعه استان استفاده شود و قطعاً دادگستری در صورت نیاز با صدور دستور قضائی در کنار صنعتگران خواهد بود.

وی با بیان اینکه سراسر استان مازندران نیازمند توسعه و پیشرفت است، خاطرنشان کرد: همه باید در این مسیر تلاش کنند تا از سرمایه گذاران دارای اهلیت حمایت شود.

کد مطلب 6641502

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