ورود دادگستری مازندران به تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی

ساری - دادگستری کل استان مازندران برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت کارخانه نساجی و تحویل کارخانه به مالک اصلی ورود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه حل مشکلات مالکیت کارخانه نساجی، با اشاره به عزم جدی دادگستری استان برای حل مشکل کارخانه نساجی قائمشهر، افزود: در این راستا، دعوای حقوقی از سوی گروه توسعه سرمایه گذاری بانک ملی در یکی از شعب دادگستری قائمشهر مطرح شده و پرونده مذکور در حال رسیدگی قضائی است که بر این اساس، مساله مالکیت بعد از صدور رأی قطعی تعیین تکلیف و مشخص خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده بعد از صدور رأی قطعی اطلاع رسانی خواهد شد، تصریح کرد: رسیدگی دقیق به پرونده با در نظر گرفتن تمام جوانب برای احقاق حق و عدالت در دستور کار ویژه دستگاه قضائی استان قرار دارد.

پوریانی تاکیدکرد: هدف اصلی دادگستری مازندران حمایت از تولید، سرمایه گذاری و احیای کارخانه نساجی و همه شرکت‌های تولیدی در استان است و در این راستا اهتمام ویژه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: نگاه دستگاه قضائی مازندران رشد، توسعه و تحول استان است و حمایت از صنعتگران و رفع موانع تولید در راستای اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مد نظر قرار دارد.

پوریانی با بیان اینکه شرکت‌های ورشکسته استان باید احیا شوند، افزود: دادگستری مازندران در راستای عمل به دستورات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، از سرمایه گذاری و تولیدی در استان حمایت کرده و در مسیر حل مشکلات صنعتگران اهتمام خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه حل مشکل کارخانه نساجی به عنوان هویت قائمشهر، دغدغه و خواسته مهم مردم این شهرستان است، ادامه داد: دادگستری مازندران برای حل مشکل و احیای کارخانه نساجی اهتمام ویژه دارد.

پوریانی تاکید کرد: در این راستا از کارخانه نساجی قائمشهر بازدید و مشکلات موجود مشاهده شد که ان شاء الله پس از رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی، نتیجه وضعیت مالکیت این کارخانه به اطلاع عموم خواهد رسید.

معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری مازندران، رئیس و دادستان حوزه قضایی شهرستان قائمشهر، رئیس هیات حمایت از صنایع کشور، نمایندگان حقوقی و اجرایی کارخانه نساجی مازندران و نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی در این جلسه حضور داشتند و نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند.

