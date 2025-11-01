به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصیری وزنه‌بردار دسته ۱۱۰ کیلوگرم ایران در حاشیه مراسم تجلیل از قهرمانان مسابقات جهانی اظهار داشت: مسابقات جهانی به‌ویژه در دسته ۱۱۰ کیلوگرم رقابت بسیار سنگینی داشت و بسیاری از رقبا اوت کردند. من هم تا نزدیکی حذف پیش رفتم، چرا که دو حرکت اول و دوم را از دست دادم. خدا را شکر توانستم حرکت سوم را ثبت کنم و به جدول برگردم تا در دوضرب و مجموع جبران کنم.

نصیری افزود: رقابت در این وزن بسیار فشرده بود و بیشتر شرکت‌کنندگان از قهرمانان المپیک و جهان بودند. در همان لحظه اول که حرکت ابتدایی را از دست دادم استرس بالایی داشتم؛ اما با تمرکز مجدد توانستم در دوضرب با وزنه ۲۳۱ کیلوگرم عملکرد خوبی داشته باشم و در نهایت مدال نقره مجموع و دوضرب را کسب کنم.

وی در ادامه درباره شرایط روحی خود و استرس بالایی که داشت، گفت: واقعاً در آن لحظات استرس بالایی داشتم. آقایان انوشیروانی و سلیمی هم در سالن حضور داشتند و نگرانی کاملاً محسوس بود، اما لطف خدا و حمایت کادر فنی باعث شد بتوانم نتیجه را برگردانم.

نایب‌قهرمان جهان درباره حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی عنوان کرد: به‌زودی در مسابقات کشورهای اسلامی در ریاض عربستان شرکت خواهیم کرد. رقابت در آنجا هم سخت خواهد بود، چون اگرچه برخی از رقبا از اروپا حضور ندارند، اما وزنه‌برداران قدرتمندی از ازبکستان، آذربایجان و قزاقستان در ترکیب هستند که در مسابقات جهانی شرکت نکرده بودند و حالا در این رویداد حضور خواهند داشت.

نصیری همچنین درباره تغییر اوزان از سوی فدراسیون جهانی توضیح داد: این تغییرات قبل از مسابقات جهانی اعمال شد و کار را برای ما سخت‌تر کرد، چون شناخت دقیقی از رکوردهای رقبا در دسته‌بندی جدید نداشتیم. پیش از آن در دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه می‌زدم، اما با تصمیم سرمربی تیم ملی و با اجرای اوزان جدید که دسته ۹۴ به ۱۱۰ کیلو افزایش یافت، تصمیم گرفتیم در همین وزن جدید بمانم.

وی گفت: امیدوارم بتوانم در مسابقات ریاض نیز با عملکردی بهتر از قبل روی سکو بروم و یک بار دیگر برای مردم ایران افتخارآفرینی کنم