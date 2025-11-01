گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی وزنه‌برداری ایران که با هشت ورزشکار با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز و ۳۸۸ امتیاز عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد. مراسم تجلیل از قهرمانان وزنه‌برداری ایران عصر امروز از ساعت ۱۵ در هتل المپیک با حضور مسئولان فدراسیون برگزار شد.



سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در مراسم تجلیل از قهرمانان تیم ملی وزنه‌برداری گفت: سه سال از حضور ما در فدراسیون وزنه‌برداری گذشت. روزهای سختی بود اما هدف ما از ابتدا کمک به وزنه‌برداری بود. امروز در مسیری قرار گرفته‌ایم که وزنه‌برداری در اذهان مردم جایگاه خود را پیدا کرده و این مهم‌ترین هدف ما بود.



وی افزود: از اسپانسر فدراسیون وزنه‌برداری تشکر می‌کنم چرا که حمایت آن‌ها باعث ایجاد انگیزه در قهرمانان می‌شود. شرایط اقتصادی کشور برای همه مشخص است، اما زمانی که نام ایران به میان می‌آید همه ما با غیرت و تعصب برای کشورمان تلاش می‌کنیم.



رئیس فدراسیون وزنه‌برداری خاطرنشان کرد: من افتخار می‌کنم که توانستیم دل ۹۰ میلیون ایرانی را شاد کنیم. وزنه‌برداری رشته‌ای سخت است، اما بدانید که فدراسیون وزنه‌برداری در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد. حتی خود ما هم در ابتدا تصور نمی‌کردیم در این مدت کوتاه چنین پیشرفتی حاصل شود.



وی اظهار داشت: از همه کسانی که در این مسیر به ما کمک کردند صمیمانه تشکر می‌کنم. نفراتی که اکنون در ترکیب تیم ملی حضور دارند، در همین دو تا سه سال اخیر ساخته شده‌اند. علیرضا نصیری با ۱۹ سال دو رکورد جهان را جابه‌جا کرد و مدال نقره گرفت. سایر ملی‌پوشان نیز با رقبایی رقابت کردند که چندین مدال جهانی در کارنامه خود دارند. این دستاوردها اهداف کوچکی نیست و در این شرایط سخت باید به همه وزنه‌برداران و کادر فنی خسته‌نباشید گفت.



انوشیروانی با تأکید بر ادامه مسیر موفقیت تصریح کرد: من محکم قول می‌دهم. استارت شکوه وزنه‌برداری ایران از بازی‌های آسیایی ناگویا زده خواهد شد. ما در مسیری قرار گرفته‌ایم که بدون تردید به اهداف خود خواهیم رسید. با هدف کار می‌کنیم و پیگیر برنامه‌ها هستیم. مطمئن باشید با همین جوانان کار بزرگی انجام خواهیم داد و در المپیک لس‌آنجلس افتخارآفرینی می‌کنیم.



وی اضافه کرد: من اطمینان دارم این تیم و این برنامه‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور به افتخارآفرینی خواهند رسید. در همین مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان دختران وزنه‌بردار ما تنها با دو تا سه سال کار جدی توانستند با مدعیان رقابت کنند که این موفقیت بزرگی است.



رئیس فدراسیون وزنه‌برداری گفت: استارت احداث کمپ دوم تیم ملی زده شده و امروز زمین آن را تحویل گرفتیم و زیرساخت‌ها را بهبود داده‌ایم. زیرساخت‌ها اولویت نخست ورزش هستند و ما برای توسعه بیشتر به حمایت مجلس در بحث بودجه نیاز داریم.



وی گفت: وزنه‌برداری در مسیر خوبی قرار گرفته و زیرساخت‌ها نیز پیشرفت کرده‌اند ما در مسیر کسب مدال‌های طلا حرکت می‌کنیم.

انوشیروانی همچنین در مورد عملکر وزنه‌برداران در مسابقات جهانی اظهار داشت: ما موفق شدیم در مسابقات جهانی عنوان قهرمانی را به دست آوریم. عنوانی که دو سال به دنبال آن بودیم اما به دلایل مختلف محقق نمی‌شد. خوشبختانه امسال این اتفاق مهم افتاد و برنامه ما این است که سال آینده از این قهرمانی دفاع کنیم و با شرایطی متفاوت‌تر در نخستین مسابقه گزینشی المپیک حضور پیدا کنیم.

وی افزود: همان‌طور که می‌دانید ما در فدراسیون به جوانان اعتماد کردیم. اکنون بیش از ۹۰ درصد ترکیب اردوی تیم ملی بزرگسالان تغییر کرده و نفرات جدید و جوان جایگزین باتجربه‌ها شده‌اند. بسیاری از این ورزشکاران در تیم ملی جوانان در دو سال گذشته درخشیدند و حالا در ترکیب اصلی تیم ملی بزرگسالان حضور دارند.

انوشیروانی خاطرنشان کرد: دوستانی که از بیرون قضاوت می‌کنند باید بدانند مردم بهترین قاضی هستند و به‌خوبی می‌دانند در این دو سه سال چه تحولاتی در وزنه‌برداری ایران رخ داده است. فقط برای نمونه می‌توانم به علیرضا نصیری اشاره کنم. روزی که او سه سال پیش وارد اردوی تیم ملی شد در مسابقات کشوری در وزن ۹۶ کیلوگرم تنها ۱۵۳ کیلوگرم در حرکت دوضرب می‌زد، اما امروز با رکورد ۲۳۱ کیلوگرم رکورددار جهان است و در کنار قهرمانان المپیک و جهان قرار دارد. این یعنی مسیر رشد ما واقعی است و با رکوردها و عملکردها صحبت می‌کنیم. ما در مسیر درستی حرکت کرده‌ایم و اعتقاد داریم که این روند در مسابقات آینده از جمله بازی‌های آسیایی ناگویا حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

وی درباره تیم ملی وزنه‌برداری در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: تیم ما با ترکیب پنج نفره در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. متأسفانه زمان برگزاری قهرمانی جهان پیش از این مسابقات بود و تمرکز تیم ملی بیشتر روی آن رویداد قرار گرفت. چرا که بعد از المپیک قهرمانی جهان مهم‌ترین رویداد هر رشته است.

انوشیروانی ادامه داد: با توجه به آسیب‌دیدگی علی داوودی و آیت شریفی، مجبور شدیم ترکیب تیم را تغییر دهیم. از سوی دیگر سیاست جدید فدراسیون جهانی نیز تأثیرگذار بود. طبق این سیاست، هر کشور (به‌جز میزبان) تنها مجوز حضور پنج وزنه‌بردار در هشت دسته وزنی را دارد. کشور میزبان می‌تواند در تمام اوزان نماینده داشته باشد، اما سایر کشورها محدود به پنج سهمیه هستند.

وی یادآور شد: این محدودیت‌ها حتی در بازی‌های آسیایی جوانان هم وجود داشت. در برخی اوزان که می‌توانستیم دو ورزشکار اعزام کنیم، ناچار شدیم فقط با یک نفر شرکت کنیم. در بازی‌های کشورهای اسلامی و حتی در المپیک آینده هم این قانون پابرجاست و احتمال دارد در بازی‌های آسیایی نیز نتوانیم در همه اوزان دو نماینده داشته باشیم.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری تأکید کرد: با وجود این شرایط بچه‌های ما اردوهای خود را حفظ کرده‌اند. مسابقات کشورهای اسلامی تا حدی تحت تأثیر رقابت‌های قهرمانی جهان قرار دارد، اما با انگیزه و آمادگی بالا شرکت خواهیم کرد و امیدواریم در این میدان هم نتایج خوبی برای ایران رقم بخورد.