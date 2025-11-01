فرماندار بهاباد: زمین لرزه بهاباد خسارت جانی نداشت

محمد باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به زلزله ۴.۷ ریشتری امروز در بهاباد اظهار داشت: خوشبختانه این زمینلرزه تاکنون خسارت جانی در پی نداشته است.
وی گفت: بلافاصله پس از وقوع زمین لرزه، گروههای ارزیاب و کارشناسان مدیریت بحران به نقاط مختلف شهرستان اعزام شدهاند و بررسیهای لازم در خصوص خسارات احتمالی مالی در حال انجام است.
فرماندار بهاباد ادامه داد: از شهروندان درخواست داریم تا ضمن حفظ خونسردی، اخبار مربوط به زمین لرزه را صرفاً از منابع رسمی و معتبر دنبال کرده و از انتشار شایعات خودداری کنند.
نظر شما