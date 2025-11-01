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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۱۵

فرماندار بهاباد: زمین لرزه بهاباد خسارت جانی نداشت

فرماندار بهاباد: زمین لرزه بهاباد خسارت جانی نداشت

یزد- فرماندار بهاباد گفت: ​​​​​​​خوشبختانه زمین‌لرزه ۴.۷ ریشتری بهاباد تاکنون خسارت جانی در پی نداشته است.

محمد باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به زلزله ۴.۷ ریشتری امروز در بهاباد اظهار داشت: خوشبختانه این زمین‌لرزه تاکنون خسارت جانی در پی نداشته است.

وی گفت: بلافاصله پس از وقوع زمین لرزه، گروه‌های ارزیاب و کارشناسان مدیریت بحران به نقاط مختلف شهرستان اعزام شده‌اند و بررسی‌های لازم در خصوص خسارات احتمالی مالی در حال انجام است.

فرماندار بهاباد ادامه داد: از شهروندان درخواست داریم تا ضمن حفظ خونسردی، اخبار مربوط به زمین لرزه را صرفاً از منابع رسمی و معتبر دنبال کرده و از انتشار شایعات خودداری کنند.

کد مطلب 6641548

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