استاندار کرمانشاه: پدافند غیرعامل باید پویا و متناسب با تهدیدات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای پدافند غیرعامل استان کرمانشاه عصر شنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و معاون امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
منوچهر حبیبی در این نشست با بیان اینکه پدافند غیرعامل یکی از مؤلفههای اصلی تأمین امنیت پایدار در کشور است، اظهار کرد: در شرایط پیچیده امروز جهان، که تهدیدات از حوزههای نظامی فراتر رفته و به عرصههای سایبری، اقتصادی و فناورانه رسیده است، ضرورت دارد رویکرد ما در حوزه پدافند غیرعامل بهروز و متناسب با واقعیتهای روز دنیا باشد.
وی با اشاره به تأثیر تحولات جهانی همچون گسترش جنگهای سایبری، اقتصاد دیجیتال و توسعه هوش مصنوعی بر ساختار امنیتی کشورها، افزود: امروز فضای مجازی بخش جداییناپذیر زندگی مردم است و دشمنان با سوءاستفاده از همین فضا میکوشند ثبات و آرامش جامعه را هدف قرار دهند، بنابراین لازم است برنامهریزی در حوزه پدافند غیرعامل با نگاهی نو و متناسب با تهدیدات هوشمندانه انجام گیرد.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پدافند غیرعامل یک دفاع خاموش اما بسیار کارآمد است که اگر بهدرستی و با رویکرد علمی اجرا شود، میتواند دشمن را در طراحیها و تصمیمات خود دچار خطا و سردرگمی کند. وی تأکید کرد: حوادث اخیر از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد که کشورهایی موفق هستند که در حوزه پدافند، آمادگی و انعطاف لازم را داشته باشند.
حبیبی با اشاره به ضرورت صیانت از زیرساختهای حیاتی کشور گفت: حوزههایی مانند انرژی، آب، دارو، خدمات ارتباطی و تأمین نان مردم، خط قرمز امنیتی ما هستند و کوچکترین خلل در این بخشها میتواند تبعات گستردهای به همراه داشته باشد. از این رو مدیران مرتبط باید با برنامهریزی دقیق، مانع از بروز هرگونه اختلال در خدماترسانی به مردم شوند.
وی با تأکید بر آمادگی سیستمهای جایگزین در شرایط بحرانی یا حملات سایبری یادآور شد: تجربه اختلال در سامانههای بانکی کشور نشان داد که بدون پیشبینی سناریوهای جایگزین، ممکن است ارائه خدمات حیاتی دچار مشکل شود، از اینرو لازم است سامانههای موازی و پشتیبان در دستگاهها فعال باشند.
استاندار کرمانشاه همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست کارگروههای پدافند غیرعامل را بهصورت منظم و با حضور مستقیم مدیران برگزار کنند و گفت: هماهنگی میان دستگاهها، وزارتخانهها و نهادهای امنیتی از اصول اساسی موفقیت در اجرای طرحهای پدافندی است.
حبیبی در ادامه ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعههای فعال در حوزه پدافند غیرعامل استان، بر لزوم پایش مستمر زیرساختهای حیاتی از جمله نیروگاهها، مخازن آب، نانواییها و مراکز خدماتی تأکید کرد و گفت: استمرار نظارت دقیق و رصد هوشمند، تضمینکننده آمادگی استان در برابر هر نوع تهدید احتمالی است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری تمامی نهادهای مسئول، کرمانشاه بتواند به الگویی موفق در زمینه اجرای طرحهای پدافند غیرعامل در غرب کشور تبدیل شود.
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