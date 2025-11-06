استاندار کرمانشاه: امنیت و اشتغال حاصل مدیریت میدانی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، عصر پنجشنبه در نشست فرمانداران استان که با حضور سردار علیاکبر پورجمشیدیان، قائممقام وزیر کشور و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور برگزار شد، ضمن تشریح آخرین وضعیت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی استان اظهار داشت: امروز کرمانشاه از شرایطی پایدار و آرام برخوردار است و به لطف همکاری دستگاههای امنیتی و اعضای شورای تأمین در استان و شهرستانها، هیچ تهدید خاصی در مرزها مشاهده نمیشود.
وی با اشاره به ثبات مرزهای غربی کشور افزود: اشراف اطلاعاتی و هماهنگی میان نهادهای مسئول موجب شده تا کوچکترین چالش امنیتی در همان مراحل اولیه مهار شود و آرامش در سراسر استان برقرار بماند.
استاندار کرمانشاه در ادامه درباره تحولات اقتصادی استان گفت: به دنبال اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری و اهتمام دولت در نوسازی زیرساختها، نرخ بیکاری استان پس از پنج دهه کاهش یافته و اکنون تکرقمی شده است؛ این موفقیت نتیجه برنامهریزی هدفمند و سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و خدماتی است.
وی همچنین از برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی بهعنوان یکی از جلوههای انسجام فرهنگی و اجتماعی استان یاد کرد و افزود: مشارکت گسترده مردم نشان داد که کرمانشاه علاوه بر نقش مرزی، جایگاه محوری در آئینهای ملی و مذهبی کشور دارد.
حبیبی با اشاره به حضور پرتعداد مسئولان ملی در کرمانشاه بیان کرد: طی یک سال گذشته، ۱۰ وزیر، چهار معاون رئیسجمهور و بیش از ۵۰ معاون وزیر از نزدیک وضعیت پروژهها و نیازهای استان را پیگیری کردند که این میزان توجه در تاریخ استان کمنظیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش کمآبی در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: کاهش منابع آبی از مهمترین دغدغههای استان است و لازم است کشاورزان با الگوی آبیاری نوین و اصلاح کشت، بهرهوری را افزایش دهند تا پایداری تولید حفظ شود.
استاندار کرمانشاه درباره وضعیت مرزنشینان و برنامههای دولت برای ساماندهی تجارت مرزی افزود: تاکنون ۶۰ هزار نفر از مرزنشینان مشمول طرح ساماندهی تجارت مرزی شدهاند، اما برای تحقق رضایت عمومی باید سطح بهرهمندی آنان از مزایای اقتصادی این طرح افزایش یابد.
وی همچنین از آغاز اقدامات مستمر در مقابله با فساد خبر داد و تأکید کرد: هیچکس فراتر از قانون نیست و مجموعه مدیریتی استان با همکاری دستگاه قضائی، بهطور قاطع با متخلفان برخورد خواهد کرد.
حبیبی در پایان با قدردانی از تلاش فرمانداران گفت: نقش آنان در مدیریت میدانی بیبدیل است؛ زیرا تصمیم درست در شهرستانها پایهگذار ثبات، امنیت و توسعه پایدار استان خواهد بود.
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