پنجمین جلسه کارگروه پدافند سایبری استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه کارگروه سایبری و الکترونیک پدافند غیرعامل استان کرمانشاه ظهر یکشنبه، با حضور قربانی، جانشین پدافند غیرعامل استان کرمانشاه و جمعی از مدیران و رؤسای دستگاهها و سازمانهای اجرایی استان کرمانشاه، در ساختمان مرکزی مخابرات منطقه کرمانشاه برگزار شد و در آن ابعاد مختلف آمادگی دستگاههای اجرایی در حوزه پدافند سایبری و الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت.
قربانی در این جلسه با تشریح و آموزش «طرح ERP پاسخ در شرایط اضطراری» در حوزه سایبری و الکترونیک، بر اهمیت هماهنگی، انسجام و تعامل میان دستگاههای اجرایی در مواجهه با تهدیدات سایبری تأکید کرد و گفت: پدافند غیرعامل در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند نگاه یکپارچه و همکاری مستمر همه دستگاههاست و هرگونه خلأ در این زنجیره میتواند آسیبپذیریهای جدی ایجاد کند.
وی با اشاره به توسعه سامانهها و پروژههای نرمافزاری جدید افزود: تمامی پروژههای نرمافزاری و سامانههای نوین که در بسترهای ارتباطی و الکترونیکی ارائه میشوند، باید منطبق با الزامات، استانداردها و پروتکلهای دفاعی پدافند غیرعامل طراحی و اجرا شوند.
جانشین پدافند غیرعامل استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از اقدامات شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه، ابرپروژه «برگردان» و جایگزینی کابلهای مسی با فیبر نوری را یکی از تحولات بزرگ و راهبردی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست.
وی تصریح کرد: این پروژه علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه و ارتقای تابآوری زیرساختهای حیاتی استان در برابر تهدیدات سایبری و الکترونیکی ایفا میکند.
در پایان این نشست، بر تداوم برگزاری جلسات تخصصی، ارتقای سطح آموزش مدیران و کارشناسان و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعامل تأکید شد.
