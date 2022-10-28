تولید ماهانه ۶ میلیون واحد سرُم تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصولت مرتضوی در رأس هیئتی از مدیران ارشد این وزارتخانه و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی «شستا» از شرکت کارخانجات داروپخش بازدید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این بازدید از سهم ۳۰ درصدی هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی تأمین «تیپیکو» (TPICO) در شبکه تولید و توزیع دارویی کشور خبر داد و گفت: امروز در این مجموعه شاهد تحقیق، پژوهش و تأمین نیازهای دارویی، تولید و توزیع مناسب داروی کشور هستیم.

وی با بیان اینکه شرکت کارخانجات داروپخش متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد در تولید دارو داشته است، افزود: ظرفیت اسمی این مجموعه بستر خودکفایی را فراهم کرده و امکان توسعه صادرات نیز وجود دارد.

مرتضوی تصریح کرد: این شبکه دارویی در واقع دارای منشأ عالمانه‌ای در حوزه علوم دارویی بوده و این به نوعی تبلور شعار سال ۱۴۰۱ و مورد تأکید مقام معظم رهبری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آغاز فصل پاییز و شیوع ویروس آنفولانزا در کشور تأکید کرد: با دستور ریاست جمهور آیت‌الله رئیسی، کمبود دارو در کشور با تولید و توزیع آنتی‌بیوتیک‌ها و سرُم تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه قرارگاه جهادی تولید دارو در کشور تشکیل شده است، گفت: تا پایان سال از تولید ماهانه سه میلیون واحد سرُم به نزدیک به شش میلیون خواهیم رسید.

مرتضوی خاطرنشان کرد: نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم به شرکت‌های اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه حفظ منافع مردم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در این بازدید با برخی از کارگران حاضر در بخش‌های مختلف تولید در زمینه وضعیت شغلی، ساعات کاری و حقوق و معیشت آنان به گفت‌وگو پرداخت.

ابراهیم بازیان، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی «شستا» نیز در این بازدید با بیان اینکه هلدینگ «تیپیکو» نقطه اتکای تأمین داروی کشور است، گفت: در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به افزایش دو برابری تولید دارو دست یافته‌ایم.

وی افزود: ۵۰ درصد از مواد اولیه پیش‌ساز داروی کشور در مجموعه شستا تأمین و تولید می‌شود.

بازیان از ایجاد معاونت نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در مجموعه شستا خبر داد و گفت: شستا در خط مقدم تولید کشور قرار دارد.

منصور نیکویی‌نیا مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی تأمین «تیپیکو» نیز با معرفی امکانات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، گزارش عملکرد این مجموعه و اقدامات انجام شده در دوره جدید را تشریح و چالش‌ها و مشکلات این شرکت را مطرح کرد.