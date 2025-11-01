https://mehrnews.com/x39tcR ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶ کد مطلب 6641648 استانها قزوین استانها قزوین ۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶ برپایی اردوی جهادی پزشکی در سگزآباد قزوین- گروه جهادی یاس فاطمی در شهر سگزآباد بویین زهرا اردوی جهادی پزشکی را برپا کرد. دریافت 107 MB کد مطلب 6641648 کپی شد مطالب مرتبط ویزیت رایگان ۸۰۰ ایرانشهری در اردوی جهادی سلامت گسترش خدمات سلامت رضوی در مناطق محروم استان سمنان روزخوش: بیش از ۲۲۰۰ واحد بسیج دانشآموزی در استان کرمان فعال می باشد روایتهایی از فداکاری پرستاران در جنگ و کرونا برچسبها اردوی جهادی بویین زهرا گروه جهادی
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