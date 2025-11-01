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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

برپایی اردوی جهادی پزشکی در سگزآباد

برپایی اردوی جهادی پزشکی در سگزآباد

قزوین- گروه جهادی یاس فاطمی در شهر سگزآباد بویین زهرا اردوی جهادی پزشکی را برپا کرد.

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کد مطلب 6641648

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