درگیری شدید جوانان سوری با نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، برخی منابع محلی سوریه گزارش دادند که نیروهای رژیم اشغالگر با یورش به حومه قنیطره در جنوب سوریه، جاده رزانیه- صیدا را بسته و شروع به بازرسی و بازجویی از رهگذران کرده‌اند.

این منابع همچنین گفتند که نظامیان صهیونیست به سمت شهروندانی که در ورودی روستای صیدا تجمع کرده‌اند، تیراندازی می‌کنند.

منابع محلی از درگیری شدید میان جوانان سوری و نظامیان رژیم صهیونیستی در روستای صیدا الحانوت در جنوب سوریه و از تیراندازی شدید نظامیان اشغالگر به سوی جوانان سوری در جریان تظاهرات ضد اسرائیلی خبر دادند.

این تحولات همزمان با آن رخ می دهد که تجاوزهای رژیم صهیونیستی در نوار مرزی جنوب سوریه ادامه دارد.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط نظام بشار اسد حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه را افزایش داد و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.