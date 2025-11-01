  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

درگیری شدید جوانان سوری با نظامیان اسرائیلی

درگیری شدید جوانان سوری با نظامیان اسرائیلی

منابع خبری از درگیری های شدید میان جوانان سوری و نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، برخی منابع محلی سوریه گزارش دادند که نیروهای رژیم اشغالگر با یورش به حومه قنیطره در جنوب سوریه، جاده رزانیه- صیدا را بسته و شروع به بازرسی و بازجویی از رهگذران کرده‌اند.

این منابع همچنین گفتند که نظامیان صهیونیست به سمت شهروندانی که در ورودی روستای صیدا تجمع کرده‌اند، تیراندازی می‌کنند.

منابع محلی از درگیری شدید میان جوانان سوری و نظامیان رژیم صهیونیستی در روستای صیدا الحانوت در جنوب سوریه و از تیراندازی شدید نظامیان اشغالگر به سوی جوانان سوری در جریان تظاهرات ضد اسرائیلی خبر دادند.

این تحولات همزمان با آن رخ می دهد که تجاوزهای رژیم صهیونیستی در نوار مرزی جنوب سوریه ادامه دارد.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط نظام بشار اسد حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه را افزایش داد و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.

کد مطلب 6641665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها