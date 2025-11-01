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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۴۵

هاشمیان: توزیع خدمات سلامت در کرمان چالش های اقتصادی و اجتماعی دارد

هاشمیان: توزیع خدمات سلامت در کرمان چالش های اقتصادی و اجتماعی دارد

کرمان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: راه‌اندازی پهنه سلامت در شهر کرمان اهمیت زیاد دارد، زیرا در توزیع و نوع خدمات سلامت مسائلی وجود دارد که چالش‌های اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشمیان، با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پهنه سلامت در شهر کرمان گفت: در توزیع و نوع خدمات سلامت در کرمان مسائلی وجود دارد که چالش‌های اجتماعی و اقتصادی برای منطقه به همراه داشته است و این موضوع از سال‌های گذشته مطرح بوده و نیازمند بازنگری اساسی است.

وی با تأکید بر لزوم شکل‌گیری گفتمان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: وزارت بهداشت تولیت اصلی سلامت را بر عهده دارد، اما لازم است سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در سیاست‌گذاری و توزیع خدمات سلامت هم افزایی داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: موضوع گردشگری سلامت می‌تواند فرصت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و ارتقای خدمات درمانی استان کرمان باشد.

هاشمیان، با اشاره به مطالعات انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت سابقه درخشانی در تدوین اسناد بالادستی دارد و این مطالعات در سال گذشته به‌روزرسانی شده است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود جهت راه اندازی پهنه سلامت در کرمان، در قالب کار گروهی و با دبیری دانشگاه و نظارت استانداری، تمامی ذی نفعان حضور یافته و تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

کد مطلب 6641757

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