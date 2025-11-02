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۱۱ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۰

سالاری: پیشگیری از اعتیاد نیازمند برنامه‌ریزی نظام‌مند فرهنگی است

سالاری: پیشگیری از اعتیاد نیازمند برنامه‌ریزی نظام‌مند فرهنگی است

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: لازم است با نیازسنجی و ارائه محتوای هدفمند به مبلغین، گام‌های موثری در آگاه‌سازی مردم نسبت به مواد مخدر برداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح یکشنبه در نشست با دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی اظهار کرد: از طریق سامانه و بازخورد گیری، قبل از عملیات‌های تبلیغی در مناسبت‌ها سعی در ارائه تبلیغ دانش بنیان داریم و تلاش کرده‌ایم با هماهنگی که با مراکز تبلیغی هست، محتوای تبلیغ را قبل از ایام تبلیغی آماده و در اختیار مبلغین قرار دهیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی منسجم برای مبلغین، افزود: در مجموعه تبلیغات اسلامی استان علاوه بر آنچه مبلغین فراهم می‌کنند در مناسبت‌های ویژه اعم از محرم فاطمیه و رمضان در ۱۲ موضوع مشخص از جامعه تبلیغی خواسته شده ورود محتوایی داشته باشند که یکی از گزینه‌های اصلی ما بحث آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر بوده است.

حجت الاسلام سالاری از هیئت‌های مذهبی به عنوان ظرفیت مهمی در پیشگیری از اعتیاد نام برد و گفت: هیئت می‌تواند جوانان را از خطرات اعتیاد نجات دهد و زندگی آن دسته از افرادی که قصد بازگشت به زندگی عادی و سالم را دارند بازسازی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بر تداوم برنامه‌های خرد و محله محور و اقدامات منسجم تبلیغاتی برای مقابله با سوء مصرف مواد مخدر تاکید کرد.

وی به حرکت هدفمند و دانش بنیان و برنامه‌های منسجم تبلیغاتی برای پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و گفت: لازم است با نیازسنجی و ارائه محتوای هدفمند به مبلغین، گام‌های موثری در آگاه‌سازی مردم نسبت به مواد مخدر برداشت که اقدامات خوبی در حال انجام است.

کد مطلب 6641824

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