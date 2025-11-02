به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح یکشنبه در نشست با دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی اظهار کرد: از طریق سامانه و بازخورد گیری، قبل از عملیات‌های تبلیغی در مناسبت‌ها سعی در ارائه تبلیغ دانش بنیان داریم و تلاش کرده‌ایم با هماهنگی که با مراکز تبلیغی هست، محتوای تبلیغ را قبل از ایام تبلیغی آماده و در اختیار مبلغین قرار دهیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی منسجم برای مبلغین، افزود: در مجموعه تبلیغات اسلامی استان علاوه بر آنچه مبلغین فراهم می‌کنند در مناسبت‌های ویژه اعم از محرم فاطمیه و رمضان در ۱۲ موضوع مشخص از جامعه تبلیغی خواسته شده ورود محتوایی داشته باشند که یکی از گزینه‌های اصلی ما بحث آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر بوده است.

حجت الاسلام سالاری از هیئت‌های مذهبی به عنوان ظرفیت مهمی در پیشگیری از اعتیاد نام برد و گفت: هیئت می‌تواند جوانان را از خطرات اعتیاد نجات دهد و زندگی آن دسته از افرادی که قصد بازگشت به زندگی عادی و سالم را دارند بازسازی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بر تداوم برنامه‌های خرد و محله محور و اقدامات منسجم تبلیغاتی برای مقابله با سوء مصرف مواد مخدر تاکید کرد.

وی به حرکت هدفمند و دانش بنیان و برنامه‌های منسجم تبلیغاتی برای پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و گفت: لازم است با نیازسنجی و ارائه محتوای هدفمند به مبلغین، گام‌های موثری در آگاه‌سازی مردم نسبت به مواد مخدر برداشت که اقدامات خوبی در حال انجام است.