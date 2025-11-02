صلح و سازش، راهکار الهی برای انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هادی صادقی ظهر یکشنبه در نخستین همایش استانی ستاد صبر قم با محوریت «تقدیر از بانیان صلح، بخشش و رضایت» که در قم برگزار شد، اظهار کرد: ستاد ملی صبر از خداپسندانهترین کارهای اخلاقی و اجتماعی است که سبب انسجام جامعه و رضایت الهی میشود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به جایگاه رفیع صلح و سازش در تعالیم اسلامی افزود: در میان کارهای مستحب، هیچ عملی به اندازه حل اختلاف و ایجاد آشتی میان مردم از اهمیت برخوردار نیست. شوراهای حل اختلاف در حقیقت بخش نرم و اخلاقمحور قوه قضائیه به شمار میآیند؛ در حالی که دادسرا و دادگاهها بر پایه قوانین و الزامات حقوقی فعالیت میکنند، شوراهای حل اختلاف در مسیر تعامل، همدلی و صلح اجتماعی گام برمیدارند.
معاون رئیس قوه قضائیه با یادآوری خدمات شهید آیتالله رئیسی در حوزه داوری گفت: شهید رئیسی توجه ویژهای به توسعه و ساماندهی نظام داوری حرفهای داشتند. نخستین دستورالعمل جامع داوری حرفهای نیز به همت رئیس قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، تدوین و ابلاغ شد و برای نخستین بار مفهوم «داوری حرفهای» معنا و ساختار رسمی یافت.
وی با بیان اینکه داوری در دو بخش عمومی و تخصصی سامان یافته است، تصریح کرد: داوران عمومی باید به حقوق و قواعد کلی داوری آشنا باشند، اما در کنار آن داوران تخصصی نیز در حوزههایی چون خانواده فعالیت میکنند و استان قم با توجه به ظرفیت علمی و فرهنگی خود میتواند در کاهش آمار طلاق پیشرو باشد.
حجتالاسلام صادقی با تأکید بر نقش مؤثر ظرفیتهای معنوی و علمی قم گفت: حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، حوزههای علمیه و فضای مذهبی این شهر ظرفیتهای عظیمی هستند که میتوانند در تحقق اهداف شورای حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و سازش نقشی کلیدی ایفا کنند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به ضرورت ارتقای کیفی رسیدگیها اظهار کرد: دو بال پرواز شورای حل اختلاف، یکی داوری در عرصه حقوقی است که باید نجاتبخش مردم از اختلافات باشد، و دیگری حرکت از عدالت کیفری به سوی عدالت توافقی است. تحقق این دو هدف، هم به بهبود کیفیت قضاوتها میانجامد و هم موجب کاهش حجم پروندهها و خلوت شدن دادگاهها خواهد شد.
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